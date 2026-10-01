Italia, la probabile formazione contro la Francia: Mancini fra dubbi e ballottaggi
Dopo la pesante sconfitta contro il Belgio e la bella vittoria contro la Turchia, l'Italia si prepara al test più difficile di questa pausa nazionali. Venerdì 2 ottobre alle 20:45, infatti, gli Azzurri affronteranno la Francia. Per la nazionale di Mancini sarà una sorta di Davide contro Golia: la giovane Italia alla ricerca di certezze contro la fortissima squadra di Zidane, che anche senza Mbappe vale comunque 266 milioni di euro in più. Sulla carta si tratta di uno scontro impari, ma gli Azzurri sono pronti a colmare con il gioco di squadra all'assenza 'dei Del Piero'. Ma come scenderà in campo la Nazionale? Andiamo alla scoperta della probabile formazione.
Donnarumma certezza in porta e solo un dubbio in difesa
In un'Italia che ha mancato la qualificazione agli ultimi tre Mondiali e che ora è alla ricerca di una rinascita, il punto fermo resta Gianluigi Donnarumma. Sarà lui il portiere titolare contro la Francia, pronto a difendere i pali della Nazionale dagli attacchi del temibile reparto offensivo di Zidane.
In difesa non ci saranno Ahanor, Coppola, Ghilardi e Kouadio, inseriti nella lista dei 9 non convocati. Dopo la grandissima prova contro la Turchia, Kayode è pronto a riprendersi il posto da titolare sulla desta. Il terzino del Brentford è estremamente pericoloso in fase offensiva e potrà mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. Al centro della difesa non si tocca Bastoni, mentre al suo fianco è ballottaggio apertissimo tra Scalvini e Mancini. Terzino sinistro, in attesa del ritorno di Dimarco, sarà invece Calafiori.
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