Italia, la probabile formazione contro la Francia: Mancini fra dubbi e ballottaggi

Dopo la pesante sconfitta contro il Belgio e la bella vittoria contro la Turchia, l' Italia si prepara al test più difficile di questa pausa nazionali. Venerdì 2 ottobre alle 20:45, infatti, gli Azzurri affronteranno la Francia . Per la nazionale di Mancini sarà una sorta di Davide contro Golia: la giovane Italia alla ricerca di certezze contro la fortissima squadra di Zidane, che anche senza Mbappe vale comunque 266 milioni di euro in più . Sulla carta si tratta di uno scontro impari, ma gli Azzurri sono pronti a colmare con il gioco di squadra all'assenza 'dei Del Piero'. Ma come scenderà in campo la Nazionale? Andiamo alla scoperta della probabile formazione .

Donnarumma certezza in porta e solo un dubbio in difesa

In un'Italia che ha mancato la qualificazione agli ultimi tre Mondiali e che ora è alla ricerca di una rinascita, il punto fermo resta Gianluigi Donnarumma. Sarà lui il portiere titolare contro la Francia, pronto a difendere i pali della Nazionale dagli attacchi del temibile reparto offensivo di Zidane.

In difesa non ci saranno Ahanor, Coppola, Ghilardi e Kouadio, inseriti nella lista dei 9 non convocati. Dopo la grandissima prova contro la Turchia, Kayode è pronto a riprendersi il posto da titolare sulla desta. Il terzino del Brentford è estremamente pericoloso in fase offensiva e potrà mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. Al centro della difesa non si tocca Bastoni, mentre al suo fianco è ballottaggio apertissimo tra Scalvini e Mancini. Terzino sinistro, in attesa del ritorno di Dimarco, sarà invece Calafiori.