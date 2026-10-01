"Condivido la scelta di Bianchedi", Malagò e le nuove tensioni con Abodi: "Uscita fuori luogo"
"Ovviamente non posso che condividere la scelta di Diana Bianchedi". Lo afferma il presidente della Figc Giovanni Malagò a margine della partecipazione all'assemblea della Lega Pro in corso a Firenze, in merito alle dimissioni di Diana Bianchedi dall'incarico di capodelegazione della Nazionale.
Malagò: "Bianchedi turbata dal comportamento del ministro"
"Giustamente è rimasta particolarmente turbata dal fatto che il ministro dello Sport entri nel merito di quelli che sono i comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua, che da parte dell'altro vicepresidente, oggettivamente è un'entrata assolutamente non solo non convenzionale, è sgrammaticata, fuori luogo, siccome lei è una persona la cui trasparenza è fin troppo evidente", aggiunge il presidente della Figc. Nuove tensioni dunque tra lui e il ministro dello Sport Andrea Abodi, a seguito delle dichiarazioni di quest'ultimo che hanno causato le dimissioni di Bianchedi. "Qui non è un problema di Coni, non è un problema di Anac, non è un problema di Federcalcio e lei ha pensato di andare avanti con i suoi valori, credo sia impossibile darle torto, poi insomma non mi sembra che non sia stata l'unica uscita sulle questioni che riguardano il calcio da parte del ministro, i fatti mi sembra che siano molto chiari", conclude Malagò.
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