"Condivido la scelta di Bianchedi", Malagò e le nuove tensioni con Abodi: "Uscita fuori luogo"

Malagò: "Bianchedi turbata dal comportamento del ministro"

"Giustamente è rimasta particolarmente turbata dal fatto che il ministro dello Sport entri nel merito di quelli che sono i comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua, che da parte dell'altro vicepresidente, oggettivamente è un'entrata assolutamente non solo non convenzionale, è sgrammaticata, fuori luogo, siccome lei è una persona la cui trasparenza è fin troppo evidente", aggiunge il presidente della Figc. Nuove tensioni dunque tra lui e il ministro dello Sport Andrea Abodi, a seguito delle dichiarazioni di quest'ultimo che hanno causato le dimissioni di Bianchedi. "Qui non è un problema di Coni, non è un problema di Anac, non è un problema di Federcalcio e lei ha pensato di andare avanti con i suoi valori, credo sia impossibile darle torto, poi insomma non mi sembra che non sia stata l'unica uscita sulle questioni che riguardano il calcio da parte del ministro, i fatti mi sembra che siano molto chiari", conclude Malagò.