Italia, Bastoni non dimentica Zenica: "Mi sento in debito. Così ho voltato pagina"

"Q uello che vogliamo fare è dare un senso a questo percorso. Si deve capire quando c'è l'Italia in campo, dobbiamo essere riconoscibili, il nostro standard deve essere quello visto contro la Turchia" . Così Alessandro Bastoni presenta la sfida contro la Francia valida per la terza giornata di Nations League e in programma alle ore 20.45 di venerdì 2 ottobre allo Stade de France. Gli Azzurri si presentano all'appuntamento dopo il desolante esordio all'Olimpico contro il Belgio a cui è seguito il convincente poker in Turchia. Un risultato da cui gli uomini di Roberto Mancini intendono ripartire per dare un segnale di continuità rispetto a quanto visto contro Zeki Celik e compagni, nonché per restituire al calcio italiano la speranza di una concreta (e graduale) rinascita. Queste le parole del difensore in forza all'Inter, che a Bursa ha sbloccato le marcature del match: " Siamo tutti all'inizio di un percorso, bisogna avere pazienza, arriveranno momenti molto duri ma stiamo lavorando tanto sull'autostima - ha dichiarato ai microfoni Sky - . In Italia siamo bravi a piangerci addosso, a marcare le cose negative ma quando siamo bravi bisogna dircelo, più te lo dici, più inizi a crederci".

Bastoni: "Zenica? Per fortuna l'Inter poi ha vinto"

E ancora: "Ho visto grande intraprendenza, poca paura di fare le cose, grande personalità e anche un pizzico di leggerezza che serve per tornare dove eravamo". Bastoni ha poi riavvolto il nastro della notte di Zenica, dove nonostante abbia sabotato la qualificazione al mondiale rimediando una clamorosa espulsione al 41' minuto del primo tempo, ha poi comunque giudicato positiva la sua personale stagione considerando i trionfi dell'Inter. "Come è stato dopo Zenica? Con l'Inter poteva andare peggio… due coppe ce le siamo portate a casa e per questo la stagione è stata positiva. Come detto però io mi sento in debito di quanto successo a Zenica e non lo dico per fare la vittima".

"Fu una notte molto dura per me, come lo fu per tutti gli italiani che supportano la Nazionale. Per voltare pagina ho fatto come sempre dopo un errore: mi sono messo li a testa alta, mi sono preso le responsabilità con la voglia ancor più grande di prima di dimostrare il mio valore, ha concluso Bastoni, che con la nazionale maggiore ha esordito nel novembre 2020 sotto la prima gestione Mancini, accumulando da allora 44 presenze e registrando 4 marcature.