Italia, Mancini non cambia: "In Francia come a Bursa. Kean dal 1'? Ha un problema". E su Zidane...

"Domani mi aspetto una grande partita perché giochiamo contro una squadra forte e piena di giocatori straordinari. Vogliamo fare una bella figura". Così Roberto Mancini presenta la sfida tra Italia e Francia valida per la terza giornata di Nations League e in programma alle ore 20.45 di venerdì 2 ottobre allo Stade de France. Una sfida senza tempo che per la Nazionale conserva il sapore di tempi che mai come oggi sembrano così distanti. Gli Azzurri si presentano all'appuntamento dopo il desolante esordio contro il Belgio a cui è però seguito il convincente poker esterno contro la Turchia. Ma Italia-Francia resta Italia-Francia, nonostante gli otre 200 milioni di differenza tra le due selezioni e 3 punti in palio che pesano molto più per la gli uomini di Mancini che per quelli di Zidane , rientrato vincitore dalla gara contro la formazione di Montella (costatagli però il capitano Mbappé ) che ha tagliato il nastro all'era post Deschamps e a cui si è aggiunto il successo contro il Belgio. L'ultimo precedente fra Italia e Francia rimanda alla fase a gironi di Nations League del novembre 2024, quando i Bleus si imposero per 3-1 San Siro. Risultato con cui i cugini d'Oltralpe risposero al 3-1 con cui gli Azzurri si aggiudicarono la gara al Parco dei Principi del settembre precedente. La sfida di ritorno tra le formazioni di Mancini e Zidane è infine prevista il 12 novembre al Meazza. Queste le parole del ct della Nazionale: "Anche quando affronti squadre così forti non io non gioco mai per non vincere - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Noi andremo li per privarci sapendo che tutto può accadere. Se ho qualche dubbio? Qualcuno ancora c'è ma valuteremo tutto domani mattina dopo l'ultimo allenamento. Pio Esposito o Kean ? Magari Scamacca . No, credo comunque che cambieremo meno rispetto a Bursa. Chi schiererò da play? Qualcuno giocherà. Tonali ? Può essere un'idea…".

Mancini: "Italia-Francia mai banale"

"Italia-Francia non è mai banale - ha aggiunto in conferenza stampa - e sarà sicuramente una bella partita. Ci teniamo a giocare bene e a fare bella figura. La Francia è una delle squadre migliori al mondo, piena di giocatori incredibili. Sarà sicuramente una partita difficile, loro sono molto avanti rispetto a noi, ma questa gara ci dirà molte cose su quello che possiamo dare e fare nei prossimi mesi. Penso che non ci si debba abbattere per una sconfitta né esaltare per una vittoria. Al di là del risultato, la squadra ha giocato bene a calcio e questo è quello che dobbiamo provare a fare in ogni partita. Anche domani il nostro obiettivo è quello di cercare di giocare. Ma cambieremo di meno rispetto a Bursa sulla formazione non ho molti dubbi, ma valuteremo domani. Zidane è stato uno dei più forti giocatori del mondo, ha avuto grandi allenatori e qualcosa avrà preso da loro. Credo sia la prima volta che ci incontriamo, la sfida però non è tra di noi ma tra Italia e Francia, un grande classico del calcio europeo".

Mancini: "Kean titolare? Ha un problema fisico"

"Le dimissioni di Bianchedi? Ci dispiace molto, è una grande campionessa e in questi giorni è stata perfetta con noi. Inacio fuori dalla lista? E’ un ragazzo molto giovane, si deve formare. Intanto si sta allenando con noi, ci vuole un po’ di tempo". E ancora: "Qualcosa cambieremo sicuramente. Magari non quanto fatto a Bursa, ma qualcosa cambieremo. Kean titolare? Lo stiamo valutando perché ha qualche problema fisico - ha detto ai microfoni Mediaset - . Domattina lo valuteremo, così come valuteremo tutti quelli che hanno giocato in Turchia. Zidane? E' stato allenatore del Real Madrid per tre anni e ha vinto tre volte la Champions. Poi ha aspettato per la Nazionale. Ha abbastanza esperienza per guidarla. La rivalità con la Francia? Perché siamo vicini. Sia noi che loro ci teniamo a vincerla: sarà così anche domani. Io spero che sia una bella partita. Loro sono straordinari e pieni di grandi giocatori. poi vedremo cosa succederà alla fine".