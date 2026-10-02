L' Italia di Roberto Mancini affronta la Francia . Per la nazionale sarà una sorta di Davide contro Golia: la giovane Italia alla ricerca di certezze contro la fortissima squadra di Zinedine Zidane , che anche senza Mbappé vale comunque 266 milioni di euro in più . Sulla carta si tratta di uno scontro impari, ma gli azzurri sono pronti a colmare con il gioco di squadra all'assenza 'dei Del Piero'. Ma come scende in campo la Nazionale? Andiamo alla scoperta della formazione ufficiale, che ha regalato alcune sorprese.

Donnarumma certezza in porta, in difesa...

In un'Italia che ha mancato la qualificazione agli ultimi tre Mondiali e che ora è alla ricerca di una rinascita, il punto fermo resta Gianluigi Donnarumma. Sarà lui il portiere titolare contro la Francia, pronto a difendere i pali della Nazionale dagli attacchi del temibile reparto offensivo di Zidane.

In difesa non ci sono Ahanor, Coppola, Ghilardi e Kouadio, inseriti nella lista dei 9 non convocati. Dopo la grandissima prova contro la Turchia, Kayode si riprende il posto da titolare sulla desta. Il terzino del Brentford è estremamente pericoloso in fase offensiva e potrà mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. Al centro della difesa non si tocca Bastoni, mentre al suo fianco sul centro-destra scelto Scalvini a scapito di Mancini. Terzino sinistro, in attesa del ritorno di Dimarco, sarà ancora una volta Calafiori.