Bastoni, la Francia e l’incubo Psg: "Dembele? Sono l'ultimo a cui dovete chiedere"

Un risultato da cui gli uomini di Roberto Mancini intendono ripartire per dare un segnale di continuità rispetto a quanto visto contro Zeki Celik e compagni, nonché per restituire al calcio italiano la speranza di una concreta (e graduale) rinascita. Queste le parole del difensore in forza all'Inter, che a Bursa ha sbloccato le marcature del match: "Siamo tutti all'inizio di un percorso, bisogna avere pazienza, arriveranno momenti molto duri ma stiamo lavorando tanto sull'autostima - ha dichiarato ai microfoni Sky - . In Italia siamo bravi a piangerci addosso, a marcare le cose negative ma quando siamo bravi bisogna dircelo, più te lo dici, più inizi a crederci".

Bastoni: "Zenica? Per fortuna l'Inter poi ha vinto"

E ancora: "Ho visto grande intraprendenza, poca paura di fare le cose, grande personalità e anche un pizzico di leggerezza che serve per tornare dove eravamo". Bastoni ha poi riavvolto il nastro della notte di Zenica, dove nonostante abbia sabotato la qualificazione al mondiale rimediando una clamorosa espulsione al 41' minuto del primo tempo, ha poi comunque giudicato positiva la sua personale stagione considerando i trionfi dell'Inter. "Come è stato dopo Zenica? Con l'Inter poteva andare peggio… due coppe ce le siamo portate a casa e per questo la stagione è stata positiva. Come detto però io mi sento in debito di quanto successo a Zenica e non lo dico per fare la vittima".