PARIGI (FRANCIA) - Alle ore 20.45, a Saint-Denis, Francia e Italia si affrontano nel terzo turno del Gruppo 1 della Lega A di Nations League. I Galletti, affidati a Zinedine Zidane dopo la lunga epopea targata Didier Deschamps, arrivano alla sfida a punteggio pieno grazie al doppio 1-0 rimediato contro Turchia e Belgio con le reti di Kylian Mbappé e successicamente Michael Olise. Gli azzurri, che invece sono tornati nelle mani di Roberto Mancini dopo la sfortunata parentesi targata Rino Gattuso, sono a quota tre punti: dopo il ko all'Olimpico all'esordio contro i Diavoli Rossi, un netto 2-0 firmato Godts-Lukabakio, la nostra Nazionale ha risposto con forza annientando la selezione di Vincenzo Montella a Bursa con un roboante 4-1. Un primo tempo praticamente perfetto concluso sullo 0-3 grazie ai sigilli di Bastoni, Frattesi e Kayode. Nella ripresa, poi, ci ha pensato Pio Esposito a mettere in ghiaccio la partita dopo che i padroni di casa avevano accorciato le distanze con Yilmaz. A Saint-Denis, dunque, in palio punti importanti per quello che è diventato ormai un grande classico del calcio internazionale.