Francia-Italia: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Nations League
PARIGI (FRANCIA) - Alle ore 20.45, a Saint-Denis, Francia e Italia si affrontano nel terzo turno del Gruppo 1 della Lega A di Nations League. I Galletti, affidati a Zinedine Zidane dopo la lunga epopea targata Didier Deschamps, arrivano alla sfida a punteggio pieno grazie al doppio 1-0 rimediato contro Turchia e Belgio con le reti di Kylian Mbappé e successicamente Michael Olise. Gli azzurri, che invece sono tornati nelle mani di Roberto Mancini dopo la sfortunata parentesi targata Rino Gattuso, sono a quota tre punti: dopo il ko all'Olimpico all'esordio contro i Diavoli Rossi, un netto 2-0 firmato Godts-Lukabakio, la nostra Nazionale ha risposto con forza annientando la selezione di Vincenzo Montella a Bursa con un roboante 4-1. Un primo tempo praticamente perfetto concluso sullo 0-3 grazie ai sigilli di Bastoni, Frattesi e Kayode. Nella ripresa, poi, ci ha pensato Pio Esposito a mettere in ghiaccio la partita dopo che i padroni di casa avevano accorciato le distanze con Yilmaz. A Saint-Denis, dunque, in palio punti importanti per quello che è diventato ormai un grande classico del calcio internazionale.
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Francia-Italia: diretta tv e streaming
Francia-Italia, gara valida per il terzo turno del Gruppo 1 della Lega A di Nations League, è in programma alle ore 20.45 a Saint-Denis e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.
Le probabili formazioni di Francia-Italia
FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Jacquet, Truffert; Cherki, Koné, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué. Ct: Zidane.
A disposizione: Restes, Butez, Lacroix, Kalulu, Yoro, Camavinga, Da Cunha, Diouf, Barcola, Akliouche, Lepaul.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Kean, Pio Esposito, Maldini. Ct: Mancini.
A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Di Lorenzo, Ruggeri, Scalvini, Doumbia, Ricci, Frattesi, S. Esposito, Zoma, Scamacca, Vergara.
ARBITRO: Gil Manzano (Spagna). ASSISTENTI: Porras Ayuso-Cabanero (Spagna). IV UFFICIALE: Martinez Munuera (Spagna). VAR: Cuadra Fernandez (Spagna). ASS. VAR: Gomez (Spagna).
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