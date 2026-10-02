Tonali ancora al centro dell'Italia, altro pilastro per Mancini: così c'è la spina dorsale

Alla fine, al posto di Pirlo c’è finito davvero, Sandro Tonali . Accostato al Maestro fin da adolescente, per il comune percorso nelle giovanili del Brescia, per la precocità, per il ruolo di centrocampista e anche per una certa somiglianza nei lineamenti e nella pettinatura, Tonali si smarcò subito dal paragone alla prima stagione in Serie A: «Pirlo aveva qualità e tecnica indescrivibili. Io come Gattuso ma più tecnico? Sì, questo si può dire». Nessuna falsa modestia, anzi, la consapevolezza di potersi accostare a un campione del mondo come Ringhio, ma semplicemente il riconoscimento di profili tecnici diversi. Ed è nel ruolo di Gattuso , da mezzala, che Tonali si è affermato nel Brescia e poi nel Milan e in azzurro. Passato in Premier al Newcastle, però, ha iniziato a giocare sempre più stabilmente al centro: in un centrocampo a tre o a due come in queste settimane nel 4-2-3-1 del Tottenham di De Zerbi, che se lo è accaparrato in estate per 116 milioni.

Italia, il nuovo ruolo di Tonali

Uno spostamento mai trasferito in azzurro, se non raramente e per circostanze contingenti. Anche Mancini, che in Nazionale lo aveva convocato a 18 anni e fatto debuttare a 19, contro il Belgio alla prima del nuovo ciclo lo aveva schierato mezzala. Poi la svolta in Turchia: Tonali centrale, con Fagioli mezzala di regìa a fornire qualità in più. E al centro dell’Italia, nella posizione che era di Pirlo, Tonali ci sarà anche questa sera e verosimilmente anche in seguito: andando a comporre con Donnarumma in porta e Pio Esposito centravanti la spina dorsale della Nazionale di Mancini.

Il centrocampista del Tottenham garantisce fisicità in copertura, ottima gestione della palla pur senza lampi alla Pirlo (ma d’altra parte non è che abbondino i giocatori che li hanno...) e strappi palla al piede in grado di capovolgere il fronte. Con Fagioli può formare una coppia regista-mezzala meno tecnica ma più fisica rispetto a quella Jorginho-Verratti con cui Mancini conquistò l’Europeo 2021. E anche il viola potrebbe essere confermato stasera, favorito nella corsa ai due posti da mezzala su Barella e Frattesi.