Caso Malagò, arriva la resa dei conti: c'è la data in cui decide la Giunta Coni

Non sarà mezzogiorno di fuoco, ma solo perché l’appuntamento è alle 13. Martedì prossimo la Giunta Coni si riunirà per decidere il commissariamento della Figc . Poi, come da prassi inaugurata proprio da Giovanni Malagò , il cui mancato tesseramento è alla base del caso che rischia di spaccare il calcio e lo sport italiano, seguirà il Consiglio Nazionale: è l’organo che, su proposta della Giunta, delibera il commissariamento.

L’ha annunciato ieri il presidente Luciano Buonfiglio: «I quattro pareri sono granitici, da pubblico ufficiale lo devo documentare e li manderemo a tutti i componenti di Giunta e del Consiglio Nazionale. Faremo sì che non si possano assumere atteggiamenti personalistici andando al di fuori dell’ambito in cui dobbiamo decidere».

Malagò, il tesseramento è fondamentale

I toni di Buonfiglio, succeduto a Palazzo H proprio a Malagò - la cui firma, ironia della sorte, chiude tutti gli atti che potrebbero portarlo a perdere la Federcalcio -, sono duri: secondo tutti i pareri raccolti, il tesseramento è una condizione essenziale per candidarsi, nonostante la formulazione vaga dell’art. 29 dello Statuto della Figc, sulla scorta dell’art. 15 del d.lgs. 36/2021. L’ultima parola spetta alla Giunta, chiamata a esprimersi in punta di diritto - resta da valutare quanto averne permesso l’elezione con oltre il 68% dei voti costituisca un grave malfunzionamento della Figc -, ma nessuno fa finta che non pesi anche una valutazione politica, sportiva e non. «È necessario ripristinare l'etica e il rispetto delle regole - ha aggiunto Buonfiglio -, ci riempiamo la bocca di questi valori, ma quando si entra in concreto non abbiamo il coraggio e la coerenza di applicarli».