Italia, Mancini perde anche Ahanor per la sfida contro la Francia: il motivo

Honest Ahanor lascia il raduno della Nazionale maggiore per aggregarsi nelle prossime ore al gruppo della Nazionale Under 21 , tornata nella notte al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia dopo il successo di ieri sull’Armenia e impegnata lunedì a Pescara con la Polonia in una sfida decisiva per la qualificazione alla fase finale del Campionato Europeo di categoria. Il difensore del Crystal Palace non era partito ieri alla volta di Parigi, dove stasera l’Italia affronterà la Francia nel terzo incontro del girone di Nations League , rimanendo ad allenarsi al Centro Tecnico Federale di Coverciano insieme ad altri otto Azzurri .

Ahanor scende in Under21. E gli altri esclusi...

Il giovane difensore ex Atalanta - passato al Chelsea a titolo definitivo in estate ed attualmente in prestito secco al Crystal Palace - non è l'unico calciatore che non prenderà parte alla sfida contro la Francia di Zinedine Zidane. Sono nove in totale i calciatori tagliati dalla lista dei convocati dal ct azzurro Roberto Mancini. A far compagnia ad Ahanor - il quale raggiungerà la giovane nazionale di Baldini - nell'elenco degli esclusi ci sono: Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora, Massimo Pessina, Alessandro Romano e, in ultimo ma non per ordine d'importanza, Samuel Inacio. Quest'ultima esclusione sembra aver destato non poca sorpresa, considerando il lungo processo di scelta di cui si è reso protagonista il giovane azzurro tra la Nazionale italiana e quella brasiliana.