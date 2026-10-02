Italia, la 10 sulle spalle di un ex Juve: tutti i numeri contro la Francia
La maglia numero 10 dell'Italia cambia padrone e passa a un ex Juve. Contro la Francia, allo Stade de France, sarà Fagioli a indossarla dopo il forfait di Raspadori. Un cambio dettato dall'assenza dell'attaccante, costretto a lasciare il ritiro azzurro dopo un problema fisico. E il centrocampista della Fiorentina dovrebbe anche giocare titolare insieme a Tonali e Barella contro i transalpini. Un match importante per testare il livello degli azzurri dopo la vittoria contro la Turchia, in vista poi del ritorno contro la formazione di Montella nel quarto turno di Nations League.
Fagioli con la 10: l'ex Juve raccoglie l'eredità di Raspadori
L'assenza di Raspadori ha modificato i piani dell'Italia. L'attaccante dell'Atalanta è infatti rientrato a Bergamo dopo gli accertamenti effettuati in seguito al problema muscolare accusato in nazionale. Gli esami hanno evidenziato una distrazione di basso grado del bicipite femorale destro, rendendolo indisponibile per l'appuntamento contro la Francia. A prendere la sua maglia sarà Fagioli, chiamato a indossare il numero 10 in una delle partite più attese del calendario azzurro. Il centrocampista dopo l'ottima prova contro la Turchia ha l'occasione per dimostrare la sua crescita. Il brutto passato lo ha ormai messo alle spalle e anche con la Fiorentina sembra aver cambiato marcia. Ora lo attende una grande serata e con un maglia magica sulla schiena.
Tutti i numeri dell'Italia contro la Francia
La numerazione degli azzurri per la sfida di Parigi comprende 23 giocatori, distribuiti tra portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti:
Portieri
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1 Gianluigi Donnarumma
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12 Marco Carnesecchi
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13 Guglielmo Vicario
Difensori
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2 Kayode
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3 Ruggeri
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5 Calafiori
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6 Bastoni
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19 Scalvini
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22 Di Lorenzo
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23 Mancini
Centrocampisti
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4 Ricci
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8 Tonali
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10 Fagioli
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14 Ali Zoma
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16 Frattesi
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18 Barella
Attaccanti
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7 Pio Esposito
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9 Kean
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11 Scamacca
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17 Maldini
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20 S. Esposito
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21 Vergara
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