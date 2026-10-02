Nations League
venerdì 2 ottobre 2026
Stade de France
20:45
Nations League
venerdì 2 ottobre 2026
Stade de France
Arbitro Jesús Gil Manzano
Arbitro Jesús Gil Manzano
Francia-Italia, diretta Nations League: formazioni e risultato in tempo reale, riecco Zidane
Dopo essere caduta in casa contro il Belgio e dopo aver calato il poker in trasferta alla Turchia, l'Italia torna in campo nel match valido per la terza giornata della Nations League. Gli azzurri fanno visita alla Francia allenata da Zinedine Zidane che comanda il Gruppo 1 della League A a punteggio pieno. La Nazionale di Roberto Mancini, invece, è a quota 3 punti in compagnia della compagine fiamminga: chiude la classifica la Turchia di Montella ferma a quota 0 punti.
20:10
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19:55
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19:40
Le formazioni ufficiali
Francia (4-3-3): Maignan; Kalulu, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué. Ct: Zidane
Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Bastoni, Scalvini, Calafiori; Frattesi, Tonali, Fagioli; Kean, Pio Esposito, S. Esposito. Ct: Mancini
19:37
Francia-Italia, i precedenti
Sono 41 le sfide complessive tra le due nazionali che vedono l'Italia avanti con 20 vittorie contro i 13 successi della Francia: 8 sono le gare terminate in parità. L'ultima vittoria degli Azzurri risale al 6 settembre 2024 quando, sempre in Nations League, si imposero in trasferta col punteggio di 3-1 (Dimarco, Frattesi e Raspadori risposero all'iniziale vantaggio firmato da Barcola)
19:30
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19:20
Dove vedere Francia-Italia
Francia-Italia, gara valida per il terzo turno del Gruppo 1 della Lega A di Nations League, è in programma alle ore 20.45 a Saint-Denis e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play
19:15
Francia-Italia, le probabili formazioni
FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Jacquet, Truffert; Cherki, Koné, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué. Ct: Zidane. A disposizione: Restes, Butez, Lacroix, Kalulu, Yoro, Camavinga, Da Cunha, Diouf, Barcola, Akliouche, Lepaul
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Kean, Pio Esposito, Maldini. Ct: Mancini. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Di Lorenzo, Ruggeri, Scalvini, Doumbia, Ricci, Frattesi, S. Esposito, Zoma, Scamacca, Vergara
ARBITRO: Gil Manzano (Spagna). ASSISTENTI: Porras Ayuso-Cabanero (Spagna). IV UFFICIALE: Martinez Munuera (Spagna). VAR: Cuadra Fernandez (Spagna). ASS. VAR: Gomez (Spagna)
Stade de France (Parigi - Saint-Denis)
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