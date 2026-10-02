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venerdì 2 ottobre 2026

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Arbitro Jesús Gil Manzano

Arbitro Jesús Gil Manzano

Francia-Italia, diretta Nations League: formazioni e risultato in tempo reale, riecco Zidane

La Nazionale azzurra torna in campo per la terza giornata della competizione europea: in classifica sono 3 i punti per la formazione allenata da Mancini
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Pubblicato il 02.10.2026, 19:15 (Aggiornato il 02.10.2026, 20:09)

3 min

ItaliaFranciaNations League
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Dopo essere caduta in casa contro il Belgio e dopo aver calato il poker in trasferta alla Turchia, l'Italia torna in campo nel match valido per la terza giornata della Nations League. Gli azzurri fanno visita alla Francia allenata da Zinedine Zidane che comanda il Gruppo 1 della League A a punteggio pieno. La Nazionale di Roberto Mancini, invece, è a quota 3 punti in compagnia della compagine fiamminga: chiude la classifica la Turchia di Montella ferma a quota 0 punti.

20:10

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19:40

Le formazioni ufficiali

Francia (4-3-3): Maignan; Kalulu, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué. Ct: Zidane

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Bastoni, Scalvini, Calafiori; Frattesi, Tonali, Fagioli; Kean, Pio Esposito, S. Esposito. Ct: Mancini

19:37

Francia-Italia, i precedenti

Sono 41 le sfide complessive tra le due nazionali che vedono l'Italia avanti con 20 vittorie contro i 13 successi della Francia: 8 sono le gare terminate in parità. L'ultima vittoria degli Azzurri risale al 6 settembre 2024 quando, sempre in Nations League, si imposero in trasferta col punteggio di 3-1 (Dimarco, Frattesi e Raspadori risposero all'iniziale vantaggio firmato da Barcola)

19:30

Mancini: "In Francia come a Bursa. Kean dal 1'? Ha un problema"

Il ct degli Azzurri ha fatto il punto sulla sfida contro i Bleus in programma stasera allo Stade de France. E su Zidane... LEGGI TUTTO

19:20

Dove vedere Francia-Italia

Francia-Italia, gara valida per il terzo turno del Gruppo 1 della Lega A di Nations League, è in programma alle ore 20.45 a Saint-Denis e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play

19:15

Francia-Italia, le probabili formazioni

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Jacquet, Truffert; Cherki, Koné, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué. Ct: Zidane. A disposizione: Restes, Butez, Lacroix, Kalulu, Yoro, Camavinga, Da Cunha, Diouf, Barcola, Akliouche, Lepaul

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Kean, Pio Esposito, Maldini. Ct: Mancini. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Di Lorenzo, Ruggeri, Scalvini, Doumbia, Ricci, Frattesi, S. Esposito, Zoma, Scamacca, Vergara

ARBITRO: Gil Manzano (Spagna). ASSISTENTI: Porras Ayuso-Cabanero (Spagna). IV UFFICIALE: Martinez Munuera (Spagna). VAR: Cuadra Fernandez (Spagna). ASS. VAR: Gomez (Spagna)

Stade de France (Parigi - Saint-Denis)

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