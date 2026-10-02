Francia-Italia, diretta Nations League: formazioni e risultato in tempo reale, riecco Zidane

Dopo essere caduta in casa contro il Belgio e dopo aver calato il poker in trasferta alla Turchia , l' Italia torna in campo nel match valido per la terza giornata della Nations League . Gli azzurri fanno visita alla Francia allenata da Zinedine Zidane che comanda il Gruppo 1 della League A a punteggio pieno. La Nazionale di Roberto Mancini, invece, è a quota 3 punti in compagnia della compagine fiamminga: chiude la classifica la Turchia di Montella ferma a quota 0 punti.

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19:40

Le formazioni ufficiali

Francia (4-3-3): Maignan; Kalulu, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué. Ct: Zidane

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Bastoni, Scalvini, Calafiori; Frattesi, Tonali, Fagioli; Kean, Pio Esposito, S. Esposito. Ct: Mancini

19:37

Francia-Italia, i precedenti

Sono 41 le sfide complessive tra le due nazionali che vedono l'Italia avanti con 20 vittorie contro i 13 successi della Francia: 8 sono le gare terminate in parità. L'ultima vittoria degli Azzurri risale al 6 settembre 2024 quando, sempre in Nations League, si imposero in trasferta col punteggio di 3-1 (Dimarco, Frattesi e Raspadori risposero all'iniziale vantaggio firmato da Barcola)

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19:20

Dove vedere Francia-Italia

Francia-Italia, gara valida per il terzo turno del Gruppo 1 della Lega A di Nations League, è in programma alle ore 20.45 a Saint-Denis e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play

19:15

Francia-Italia, le probabili formazioni

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Jacquet, Truffert; Cherki, Koné, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué. Ct: Zidane. A disposizione: Restes, Butez, Lacroix, Kalulu, Yoro, Camavinga, Da Cunha, Diouf, Barcola, Akliouche, Lepaul

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Kean, Pio Esposito, Maldini. Ct: Mancini. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Di Lorenzo, Ruggeri, Scalvini, Doumbia, Ricci, Frattesi, S. Esposito, Zoma, Scamacca, Vergara

ARBITRO: Gil Manzano (Spagna). ASSISTENTI: Porras Ayuso-Cabanero (Spagna). IV UFFICIALE: Martinez Munuera (Spagna). VAR: Cuadra Fernandez (Spagna). ASS. VAR: Gomez (Spagna)

Stade de France (Parigi - Saint-Denis)