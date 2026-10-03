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SuperGigio Donnarumma, il più forte portiere del mondo

Le strepitose parate contro la Francia esaltano una volta di più la grandezza del Ragno Azzurro (86 presenze). E pensare che France Football ha escluso dalla Top 10 degli estremi difensori in lizza per il Pallone d'Oro
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Xavier JacobelliXavier Jacobelli

Pubblicato il 03.10.2026, 07:59

2 min

DonnarummanazionaleFrancia-Italia
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Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Opta, inappuntabile casa delle statistiche, ha calcolato quante siano state le strepitose parate di SuperGigio Donnarumma erigendo il muro davanti alla Francia e ha stabilito si tratti del terzo exploit nelle 86 partite disputate dal Ragno in azzurro. Erano stati 10 gli interventi da manuale contro la Bosnia il 31 marzo scorso, ma non erano bastati per evitare la terza eliminazione fila nella corsa al Mondiale; 8, invece, le parate contro la Spagna, il 20 giugno 2024 (1-0 per le Furie Rosse nel girone B dell'Europeo). I numeri schiacciano le parole ed esaltano la grandezza del ventisette capitano della Nazionale, lanciato in Serie A a 16 anni e 8 mesi dall'indimenticabile Sinisa Mihajlovic, debuttante in Nazionale a 17 anni e 189 giorni, proprio contro la Francia, vittoriosa per 3-1. Era il primo settembre 2016. Dieci anni e 31 giorni dopo, stavolta i Bleus non sono passati, se non grazie alla punizione capolavoro di Olise, da trasmettere e trasmettere nelle scuole calcio. Per il resto, non c'è stato verso, Gigio le ha parate tutte. Premio Yashin in carica, è stato semplicemente meraviglioso.

Il più forte del mondo

Oggi come oggi il più forte portiere del mondo è lui.  Ma non ditelo a France Football che l'ha incredibilmente escluso dalla Top 10 in lizza per il Pallone d'Oro. Che Unai Simon campione del mondo con la Spagna lo meriti più degli altri nove, è assodato. Prò, secondo voi, Donnarumma, il Donnarumma di Parigi, è meno forte di Bounou (Al-Hilal), Courtois (Real Madrid), Vizinha (Colo Colo), Joan Garcia (Barcellona), Kobel (Borussia Dormund), Emiliano Martinez (Chelsea), Mendy (Al-Ahli), Raya (Arsenal) e Safonov (Psg) che, peraltro, era la sua riserva?

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