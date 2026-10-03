Pagelle Francia-Italia: Donnarumma monumentale, martello Kayode. Rabiot delude e Zidane...

La magia di Olise non basta alla Francia e un'ottima Nazionale esce indenne dallo Stade de France. Finisce 1-1 tra Francia e Italia nella terza giornata di Uefa Nations League. Ottima prestazione da parte degli azzurri: alla rete di Olise su calcio di punizione ha risposto ancora una volta Bastoni, già in gol in Turchia. L'Italia sale a quota 4 nel girone 1 della Lega A e rimane in terza posizione, a -2 dal Belgio e a -3 dalla Francia.