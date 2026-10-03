Pagelle Francia-Italia: Donnarumma monumentale, martello Kayode. Rabiot delude e Zidane...

L’esterno del Brentford unisce fisicità e qualità. Scalvini granitico nel cuore della difesa, Tonali play esemplare. Vergara rivitalizza l’attacco: tutti i voti 
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Stefano PasquinoStefano Pasquino

Pubblicato il 03.10.2026, 08:57

6 min

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La magia di Olise non basta alla Francia e un'ottima Nazionale esce indenne dallo Stade de France. Finisce 1-1 tra Francia e Italia nella terza giornata di Uefa Nations League. Ottima prestazione da parte degli azzurri: alla rete di Olise su calcio di punizione ha risposto ancora una volta Bastoni, già in gol in Turchia. L'Italia sale a quota 4 nel girone 1 della Lega A e rimane in terza posizione, a -2 dal Belgio e a -3 dalla Francia.

Donnarumma 9

Viene accolto dai fischi dei tifosi del Psg (che l’ha scaricato...) ma sono quei fischi che si riservano solitamente ai fuoriclasse. E difatti lui risponde da fuoriclasse sulla conclusione di Doué e la seguente ribattuta di Dembélé e sui“tiri a giro” di Olise e Camavinga (due volte). Mago Gigio.  

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