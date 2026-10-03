Italia, Donnarumma ha le idee chiare: "Possiamo competere con tutti, ma dobbiamo capire che..."
Solo una magia avrebbe potuto superare Gigio Donnarumma. Solo la magia su punizione da stropicciarsi gli occhi di quel giocatore formidabile che è Olise ha saputo trafiggerlo illudendo la Francia e il suo ct, Zinedine Zidane. Ma prima e dopo il capitano della Nazionale, e non è certo la prima volta, è riuscito ad alzare un muro davanti alla sua porta permettendo così all'Italia di uscire dallo Stade de France con un pareggio d'oro. Se la Francia straborda di campioni, è Donnarumma il fuoriclasse della nostra nazionale: almeno cinque gli interventi prodigiosi nella sfida di ieri sera contro i Bleus, due sugli affondi del Pallone d’Oro Dembélé e del giovane talento Doué, ex compagni ai tempi in cui Gigio giocava al Psg. Quattro anni contrassegnati da altrettanti campionati vinti e una Champions League conquistata da assoluto protagonista.
E prima della sua punizione velenosissima, il capitano azzurro era riuscito a disinnescare lo stesso Olise. Non contento ha fatto di tutto per consolidare il pareggio dell'Italia, arrivato grazie al gol di Bastoni, fermando prima il tentativo di Rabiot («È stata la parata più difficile, sono contento di aver aiutato la squadra», ha spiegato il portiere) poi la conclusione potentissima di Camavinga. Contro il Belgio Donnarumma non aveva impedito la sconfitta azzurra, ma con le sue parate aveva limitato il passivo. Ieri sera, nella partita numero 86 con la Nazionale ha contribuito a portar via un punto dallo Stade de France, dove fra l'altro all'ingresso in campo non gli è stato risparmiato qualche fischio, e regalare all'Italia un risultato importante per la classifica, il morale, la crescita.
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