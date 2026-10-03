Italia, Donnarumma ha le idee chiare: "Possiamo competere con tutti, ma dobbiamo capire che..."

Solo una magia avrebbe potuto superare Gigio Donnarumma. Solo la magia su punizione da stropicciarsi gli occhi di quel giocatore formidabile che è Olise ha saputo trafiggerlo illudendo la Francia e il suo ct, Zinedine Zidane. Ma prima e dopo il capitano della Nazionale, e non è certo la prima volta, è riuscito ad alzare un muro davanti alla sua porta permettendo così all'Italia di uscire dallo Stade de France con un pareggio d'oro. Se la Francia straborda di campioni, è Donnarumma il fuoriclasse della nostra nazionale: almeno cinque gli interventi prodigiosi nella sfida di ieri sera contro i Bleus, due sugli affondi del Pallone d’Oro Dembélé e del giovane talento Doué, ex compagni ai tempi in cui Gigio giocava al Psg. Quattro anni contrassegnati da altrettanti campionati vinti e una Champions League conquistata da assoluto protagonista.