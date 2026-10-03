Coraggio e leggerezza: stiamo tornando
Pareggiare contro i più forti del mondo non fa della nostra nazionale la più forte del mondo, ma restituisce a quella maglia e a quegli uomini la dignità sportiva persa a Zenica contro la Bosnia. E quanto è difficile trovare un senso logico al fatto che molti dei ragazzi in grado di zittire lo Stade de France, sfrontati e solidi, sei mesi fa invece tremavano, nel diroccato stadiolo bosniaco, dove abbiamo perso il Mondiale. Certo, una responsabilità gravosa li schiacciava allora, la leggerezza di chi non ha niente da perdere li ha fatti volare a Parigi. Ma non può essere solo questo, almeno non vogliamo credere sia solo questo. Meriti vanno dati a Mancini che, in pochissimo tempo, ha dato un’identità calcistica alla squadra, ora sciolta e coraggiosa. Meriti vanno dati ai giovani, tutti nessuno escluso, che hanno affrontato la sfida della maglia azzurra con il coraggio e la sicurezza che troppo spesso abbiamo invidiato ai giovani degli altri. Non giocano perché «i giovani vanno fatti giocare», giocano perché lo meritano più degli altri e perché non deludono le aspettative, anzi in qualche caso ne alzano l’asticella.
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Meriti a Donnarumma e Malagò
Meriti vanno dati a Donnarumma che ha sfoderato una prestazione buffoniana. Meriti vanno dati a tutti, perché siamo una squadra vera, situazione che in azzurro non è così frequente, quindi va sottolineata e apprezzata, visto che, quando abbiamo vinto le grandi competizioni, è sempre stata la nostra arma segreta. E meriti, dunque, vanno dati anche a Giovanni Malagò che, Mancini, lo ha scelto contro tutti e contro tutti lo ha difeso, scavalcando i moralismi di chi gli faceva la guerra per la fuga in Arabia (e forse per altre vecchie ruggini).
Battere la Turchia in trasferta e pareggiare con la Francia a Parigi sono due timbri incoraggianti sul passaporto azzurro e possono, anzi, devono dare ancora più coraggio, convinzione e consapevolezza della forza di un gruppo che si sta formando con eccellenti premesse. È ancora lunga, c’è ancora tanto da fare, ma senza quella paura, che ha zavorrato l’anima azzurra fino a sei mesi fa, stiamo tornando a essere l’Italia, quella dei quatto Mondiali e dei due Europei (uno vinto proprio da Mancini).
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