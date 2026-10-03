Coraggio e leggerezza: stiamo tornando

Pareggiare contro i più forti del mondo non fa della nostra nazionale la più forte del mondo, ma restituisce a quella maglia e a quegli uomini la dignità sportiva persa a Zenica contro la Bosnia . E quanto è difficile trovare un senso logico al fatto che molti dei ragazzi in grado di zittire lo Stade de France, sfrontati e solidi, sei mesi fa invece tremavano, nel diroccato stadiolo bosniaco, dove abbiamo perso il Mondiale . Certo, una responsabilità gravosa li schiacciava allora, la leggerezza di chi non ha niente da perdere li ha fatti volare a Parigi . Ma non può essere solo questo, almeno non vogliamo credere sia solo questo. Meriti vanno dati a Mancini che, in pochissimo tempo, ha dato un’identità calcistica alla squadra, ora sciolta e coraggiosa. Meriti vanno dati ai giovani, tutti nessuno escluso, che hanno affrontato la sfida della maglia azzurra con il coraggio e la sicurezza che troppo spesso abbiamo invidiato ai giovani degli altri. Non giocano perché «i giovani vanno fatti giocare», giocano perché lo meritano più degli altri e perché non deludono le aspettative, anzi in qualche caso ne alzano l’asticella.

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Meriti a Donnarumma e Malagò

Meriti vanno dati a Donnarumma che ha sfoderato una prestazione buffoniana. Meriti vanno dati a tutti, perché siamo una squadra vera, situazione che in azzurro non è così frequente, quindi va sottolineata e apprezzata, visto che, quando abbiamo vinto le grandi competizioni, è sempre stata la nostra arma segreta. E meriti, dunque, vanno dati anche a Giovanni Malagò che, Mancini, lo ha scelto contro tutti e contro tutti lo ha difeso, scavalcando i moralismi di chi gli faceva la guerra per la fuga in Arabia (e forse per altre vecchie ruggini).

Battere la Turchia in trasferta e pareggiare con la Francia a Parigi sono due timbri incoraggianti sul passaporto azzurro e possono, anzi, devono dare ancora più coraggio, convinzione e consapevolezza della forza di un gruppo che si sta formando con eccellenti premesse. È ancora lunga, c’è ancora tanto da fare, ma senza quella paura, che ha zavorrato l’anima azzurra fino a sei mesi fa, stiamo tornando a essere l’Italia, quella dei quatto Mondiali e dei due Europei (uno vinto proprio da Mancini).