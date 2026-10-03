Italia-Turchia, designato l'arbitro: un precedente spaventa gli Azzurri di Mancini

La UEFA ha comunicato il direttore di gara per la sfida di Nations League del Dall'Ara
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Pubblicato il 03.10.2026, 11:53

2 min

ItaliaTurchiaArbitro
ItaliaItalia Tutte le notizie sulla squadra

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta: dopo le prime 3 partite di Nations League l'Italia si ritrova al terzo posto del Gruppo A con 4 punti. La seconda esperienza di Mancini sulla panchina della Nazionale ha fatto intravedere delle buone idee ma il percorso è ancora lunga. Il prossimo avversario degli Azzurri sarà di nuovo la Turchia, ma questa volta al Dall'Ara di Bologna. Dopo la netta vittoria per 4-1, la Nazionale è chiamata a ripetersi, con l'obiettivo di avvicinarsi a Francia e Belgio. In vista della partita, in programma lunedì 5 ottobre alle 20:45, la UEFA ha ufficializzato le designazioni arbitrali.

Nations League, le designazioni arbitrali di Italia-Turchia

Il direttore di gara della partita tra Italia e Turchia sarà Szymon Marciniak, tra gli arbitri più famosi e riconosciuti al mondo. Il polacco, infatti, ha arbitrato la finale dei Mondiali 2022 tra Argentina e Francia ma anche la finale di Champions League 2023 tra Manchester City e Inter. Non a caso nel 2022 e 2023 ha vinto per due volte di seguito il premio "The World's Best Referee".

La magia di Olise non basta alla Francia, super Donnarumma e Bastoni per il pari ItaliaUefa Nations League
Guarda la gallery

I precedenti con gli azzurri: 3 partite e una pesante sconfitta

Marciniak ha già arbitrato la Nazionale azzurra in altre tre occasioni. La prima è stata al 2015, quando ha arbitrato un'amichevole contro il Belgio, vinta 3-1 dai belgi. Il secondo incrocio è stato invece nel 2022, quando ha diretto una gara di Nations League contro l'Inghilterra, terminata 0-0. L'ultimo precedente è stato invece nel 2024, in occasione dei sedicesimi di finale di Euro2024 tra Svizzera e Italia, match terminato con la sconfitta e l'eliminazione degli Azzurri dalla competizione.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

Tutte le news
Italia

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS