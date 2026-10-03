Italia-Turchia, designato l'arbitro: un precedente spaventa gli Azzurri di Mancini

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta: dopo le prime 3 partite di Nations League l' Italia si ritrova al terzo posto del Gruppo A con 4 punti. La seconda esperienza di Mancini sulla panchina della Nazionale ha fatto intravedere delle buone idee ma il percorso è ancora lunga. Il prossimo avversario degli Azzurri sarà di nuovo la Turchia , ma questa volta al Dall'Ara di Bologna. Dopo la netta vittoria per 4-1, la Nazionale è chiamata a ripetersi, con l'obiettivo di avvicinarsi a Francia e Belgio. In vista della partita, in programma lunedì 5 ottobre alle 20:45 , la UEFA ha ufficializzato le designazioni arbitrali .

Nations League, le designazioni arbitrali di Italia-Turchia

Il direttore di gara della partita tra Italia e Turchia sarà Szymon Marciniak, tra gli arbitri più famosi e riconosciuti al mondo. Il polacco, infatti, ha arbitrato la finale dei Mondiali 2022 tra Argentina e Francia ma anche la finale di Champions League 2023 tra Manchester City e Inter. Non a caso nel 2022 e 2023 ha vinto per due volte di seguito il premio "The World's Best Referee".

I precedenti con gli azzurri: 3 partite e una pesante sconfitta

Marciniak ha già arbitrato la Nazionale azzurra in altre tre occasioni. La prima è stata al 2015, quando ha arbitrato un'amichevole contro il Belgio, vinta 3-1 dai belgi. Il secondo incrocio è stato invece nel 2022, quando ha diretto una gara di Nations League contro l'Inghilterra, terminata 0-0. L'ultimo precedente è stato invece nel 2024, in occasione dei sedicesimi di finale di Euro2024 tra Svizzera e Italia, match terminato con la sconfitta e l'eliminazione degli Azzurri dalla competizione.

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