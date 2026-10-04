Italia, lo spartito è quello dell'Europeo: così Mancini ha ridato vita agli azzurri 

Italia, Mancini punta su talento e autostima

Alla faccia delle accuse (nemmeno troppo velate) di “amichettismo”., dopo averlo visto superare l’esame di maturità più importante che proponevano le prime settimane del nuovo corso: la sfida ai “marziani” di Zidane allo Stade de France. Mancini ha confermato quanto il presidente della Figc sapeva. Se è motivato e si sente supportato, è tra i pochi allenatori ad avere due qualità fondamentali per un ct: sa riconoscere il talento prima degli altri e riesce ad avere subito presa sui giocatori. In più, coltiva il gusto per il bel gioco. Non a caso il nuovo corso piace agli italiani: venerdì - per il match con la Francia - erano incollati davanti alla tv quasi

Se dallo sconfusionato primo tempo con il Belgio pare passata un’era geologica è perché Mancini ha dimostrato, con l’esperienza, di essere diventato pure un formidabile psicologo. Ha lavorato sull’autostima del gruppo («Ci voleva qualcuno che ci dicesse ‘bravi’”», ha spiegato Bastoni) e invitato la squadra a divertirsi in campo - spiegando, a corredo - che è più facile farlo rimanendo vicini, come insegnano - per esempio - al Barça dai tempi di Johan Cruijff. Per rendere funzionali le sue idee, ha prima lanciato Romano, poi ha svoltato con Fagioli mezzala di regia e Raspadori, unico nella capacità di ricamare il gioco tra centrocampo e attacco. A completare il mosaico Tonali (probabilmente neanche il ct pensava che si trovasse tanto a suo agio in un ruolo dove non aveva mai giocato) e Frattesi, rinato proprio nell’autostima alla Lazio, dopo essersi trovato ultimissimo nelle gerarchie nell’Inter di Chivu.