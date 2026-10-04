Italia, lo spartito è quello dell'Europeo: così Mancini ha ridato vita agli azzurri
Italia, Mancini punta su talento e autostima
Se dallo sconfusionato primo tempo con il Belgio pare passata un’era geologica è perché Mancini ha dimostrato, con l’esperienza, di essere diventato pure un formidabile psicologo. Ha lavorato sull’autostima del gruppo («Ci voleva qualcuno che ci dicesse ‘bravi’”», ha spiegato Bastoni) e invitato la squadra a divertirsi in campo - spiegando, a corredo - che è più facile farlo rimanendo vicini, come insegnano - per esempio - al Barça dai tempi di Johan Cruijff. Per rendere funzionali le sue idee, ha prima lanciato Romano, poi ha svoltato con Fagioli mezzala di regia e Raspadori, unico nella capacità di ricamare il gioco tra centrocampo e attacco. A completare il mosaico Tonali (probabilmente neanche il ct pensava che si trovasse tanto a suo agio in un ruolo dove non aveva mai giocato) e Frattesi, rinato proprio nell’autostima alla Lazio, dopo essersi trovato ultimissimo nelle gerarchie nell’Inter di Chivu.
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