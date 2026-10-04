Italia, lo spartito è quello dell'Europeo: così Mancini ha ridato vita agli azzurri 

I principi, adattati al materiale umano a disposizione, sono gli stessi che ci hanno portato in trionfo a Wembley
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Stefano Pasquino Stefano Pasquino

Pubblicato il 04.10.2026, 09:28

6 min

ManciniItaliaItalia-Turchia

1 / 3

Successiva
ItaliaItalia Tutte le notizie sulla squadra
MILANO - Alla faccia delle accuse (nemmeno troppo velate) di “amichettismo”. Giovanni Malagò se lo mangiava con gli occhi venerdì in conferenza stampa Roberto Mancini, dopo averlo visto superare l’esame di maturità più importante che proponevano le prime settimane del nuovo corso: la sfida ai “marziani” di Zidane allo Stade de France. Mancini ha confermato quanto il presidente della Figc sapeva. Se è motivato e si sente supportato, è tra i pochi allenatori ad avere due qualità fondamentali per un ct: sa riconoscere il talento prima degli altri e riesce ad avere subito presa sui giocatori. In più, coltiva il gusto per il bel gioco. Non a caso il nuovo corso piace agli italiani: venerdì - per il match con la Francia - erano incollati davanti alla tv quasi 8 milioni di telespettatori (con il 40,8% di share).

Italia, Mancini punta su talento e autostima

Se dallo sconfusionato primo tempo con il Belgio pare passata un’era geologica è perché Mancini ha dimostrato, con l’esperienza, di essere diventato pure un formidabile psicologo. Ha lavorato sull’autostima del gruppo («Ci voleva qualcuno che ci dicesse ‘bravi’”», ha spiegato Bastoni) e invitato la squadra a divertirsi in campo - spiegando, a corredo - che è più facile farlo rimanendo vicini, come insegnano - per esempio - al Barça dai tempi di Johan Cruijff. Per rendere funzionali le sue idee, ha prima lanciato Romano, poi ha svoltato con Fagioli mezzala di regia e Raspadori, unico nella capacità di ricamare il gioco tra centrocampo e attacco. A completare il mosaico Tonali (probabilmente neanche il ct pensava che si trovasse tanto a suo agio in un ruolo dove non aveva mai giocato) e Frattesi, rinato proprio nell’autostima alla Lazio, dopo essersi trovato ultimissimo nelle gerarchie nell’Inter di Chivu.

1 / 3

Successiva
Tutte le news
Italia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS