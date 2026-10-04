Palmisani vuole prendersi l'Italia: Donnarumma nel mirino, ma prima c'è l'Europeo da conquistare
Se nella nazionale dei grandi c’è un Gigio Donnarumma che tiene al sicuro la porta azzurra, in Under 21 il compito tocca a Lorenzo Palmisani. Una delle rivelazioni del campionato di Serie A, il portiere del Frosinone, che si scalda in vista della partita che gli azzurrini dovranno affrontare domani contro la Polonia. «Davanti a me ho un reparto davvero forte che mi fa prendere pochi tiri - ha dichiarato Palmisani dal ritiro di Tirrenia dove l’Italia sta preparando la sfida ai polacchi -. Devo ammettere che è un bel momento, magari anche inaspettato, ma è solo l’inizio, voglio continuare così. Contro una Polonia sarà un’altra gara realmente difficile. Ci giochiamo tantissimo ma lo facciamo con la giusta serenità, consapevoli che abbiamo preparato bene la partita. Arriviamo a Pescara con grande entusiasmo e voglia di far festa davanti alla nostra gente. Siamo cresciuti tanto nel corso di quest’anno, siamo più consapevoli e questo ci dà la forza di andare in campo per vincere: Baldini ci lascia liberi di scegliere di essere noi stessi, questa è la nostra vera arma segreta».
Italia-Polonia, azzurrini a caccia della qualificazione
Ancora una volta, come dice sempre il commissario tecnico, l’Italia dovrà stare attentissima a non trasformarsi nella peggiore avversaria di sé stessa. All’andata i polacchi furono bravi a rimontare il gol iniziale di Pisilli negli ultimi minuti del match, prendendo quei tre punti che in questo momento ci costringono a rincorrerli in classifica. Il destino degli azzurrini, però, resta tutto nelle loro mani (oltre che, ovviamente, nei guantoni di Palmisani).
Italia Under 21, cosa serve per qualificarsi all’Europeo
Se l’Italia riuscirà a battere con due gol di scarto la Polonia sarà sicuramente prima e, di conseguenza, qualificata all’Europeo, se vincerà con una sola rete di vantaggio avrà comunque buone chance di qualificazione, perché, contemporaneamente, la Grecia – la vera rivale nella corsa al posto di miglior seconda di tutti i giorni – dovrà vincere almeno di cinque gol in Irlanda del Nord.
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