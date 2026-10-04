Palmisani vuole prendersi l'Italia: Donnarumma nel mirino, ma prima c'è l'Europeo da conquistare 

Se nella nazionale dei grandi c’è un Gigio Donnarumma che tiene al sicuro la porta azzurra, in Under 21 il compito tocca a Lorenzo Palmisani. Una delle rivelazioni del campionato di Serie A, il portiere del Frosinone, che si scalda in vista della partita che gli azzurrini dovranno affrontare domani contro la Polonia. «Davanti a me ho un reparto davvero forte che mi fa prendere pochi tiri - ha dichiarato Palmisani dal ritiro di Tirrenia dove l’Italia sta preparando la sfida ai polacchi -. Devo ammettere che è un bel momento, magari anche inaspettato, ma è solo l’inizio, voglio continuare così. Contro una Polonia sarà un’altra gara realmente difficile. Ci giochiamo tantissimo ma lo facciamo con la giusta serenità, consapevoli che abbiamo preparato bene la partita. Arriviamo a Pescara con grande entusiasmo e voglia di far festa davanti alla nostra gente. Siamo cresciuti tanto nel corso di quest’anno, siamo più consapevoli e questo ci dà la forza di andare in campo per vincere: Baldini ci lascia liberi di scegliere di essere noi stessi, questa è la nostra vera arma segreta».