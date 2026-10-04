L'agente di Kayode: "Tra i migliori nel suo ruolo, il bello viene adesso. Vi svelo il suo segreto"
«Venerdì sera ero allo Stade de France a Saint-Denis e mi sono goduto dal vivo la grande prova di Michael. Di fronte aveva dei giocatori mostruosi tra i più forti al mondo, eppure li ha tenuti a bada e messi in difficoltà sfoderando una prestazione di grande personalità. Sembrava stesse giocando ancora in Primavera per la serenità e padronanza con cui è sceso in campo. Invece era Francia-Italia, ma la fame di Kayode è la stessa di tre anni fa quando stava nei Dilettanti». Parola di Giuseppe Pesce, agente insieme a Claudio Vigorelli del gioiello classe 2004. Già ribattezzato da tutti la “Freccia Azzurra” per la velocità con la quale sfreccia sulla fascia destra. Il terzino di Gattico Veruno, infatti, è la principale rivelazione del nuovo corso targato Roberto Mancini, che punta a riportare in alto l’Italia grazie a giovani talenti come il laterale del Brentford.
In pochi giorni Kayode ha prima esordito con tanto di gol alla Turchia e poi brillato contro la Francia: la storia del suo assistito sembra una favola… «È un orgoglio vedere Michael a questi livelli. Ero anche a Bursa lunedì per il suo esordio e al momento del gol ho provato un’emozione fortissima. Pensate che mi sono dovuto pure contenere nell’esultanza; perché noi italiani eravamo circondati dalla polizia. Perciò sono rimasto composto, anche se dentro stavo esplodendo di gioia. È stato un debutto incredibile, degno della trama di un film».
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