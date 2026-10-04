Mancini, prima l’annuncio su Kean: “Non ha recuperato”. Poi sull’attacco per Italia-Turchia: “Scamacca…"
L'Italia si appresta a sfidare la Turchia cercando così da avanzare nella graduatoria della Nations League. La vittoria nel match precedente contro la squadra guidata da Montella e il bel pareggio con la Francia hanno ridato grande entusiasmo nell'ambiente azzurro. Lo spirito sembra essere tornato quello avuto nell'Europeo del 2021 vinto in finale contro l'Inghilterra. Nonostante il clima festoso il ct Roberto Mancini è apparso concentratissimo e determinato nel presentare il match contro i turchi, una gara assolutamente da non sottovalutare: un match nel quale non ci sarà Moise Kean. A parlare anche Nicolò Barella, che sottolinea: "Bisogna ripartire dal concetto di gruppo". Non manca un passaggio su questa nuova sosta nazionali più lunga.
Italia-Turchia, Mancini e la sosta lunga
Il ct in conferenza stampa: “Penso che se un giovane ha qualità deve avere la possibilità di giocare, questo è ciò che penso dei ragazzi giovani: solo così possono migliorare. Stare insieme? Una squadra prima di vincere bisogna deve ritrovare un gruppo, essere felice di stare insieme: è fondamentale questo prima di andare in campo”.
Sulla Turchia, che avrà alcune assenze: “La Turchia ha tanti giocatori veramente bravi tecnicamente. Sta vivendo un momento difficile ma Montella ha fatto un gran lavoro riportandola al Mondiale e nel gruppo A di Nations League. Ora gli mancano giocatori importanti e ha un po’ più di difficoltà, ma è una grande squadra”. Il ct sulla sosta più lunga: “Io son stato bene con loro, benissimo, penso anche loro si siano divertiti, ma dobbiamo chiudere in bellezza domani. Se è una cosa migliore o peggiore dell’altro format? Credo sia troppo faticosa, ma penso soprattutto per i giocatori”.
L'errore da non commettere
La conferenza prosegue: “Qualcosa sicuramente cambieremo. Abbiamo avuto a disposizione soltanto due giorni e, rispetto alle partite contro Turchia e Francia, ci saranno delle novità. Nella mia idea qualcuno potrebbe non scendere in campo, mentre per gli altri prenderemo una decisione all’ultimo momento. Barella? È ancora giovane e può dare molto alla Nazionale. Condivido ciò che dice lui: deve ritrovare maggiore continuità sotto porta”. Sulla gara di domani: “L’errore da evitare è pensare che quella sarà una partita facile. Non dobbiamo commettere l’errore di sottovalutare la Turchia soltanto perché è stata sconfitta dal Belgio”.
Il commissario tecnico su Vergara e Romano: “Sono entrambi giovani e hanno la possibilità di giocare. Donnarumma sarà titolare anche domani? Stiamo valutando se far scendere in campo il quarto portiere (ride, ndr). Cambiaghi mi è sempre piaciuto, già dai tempi dell’Empoli, perché vedevo in lui le qualità per diventare un ottimo esterno. Stiamo continuando a lavorare su questo aspetto”. Infine, sul ritorno a Bologna, città nella quale ha iniziato la sua carriera da calciatore: “Amo Bologna e i bolognesi mi fanno sempre sentire il loro affetto”.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS