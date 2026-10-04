Mancini, prima l’annuncio su Kean: “Non ha recuperato”. Poi sull’attacco per Italia-Turchia: “Scamacca…"

Il ct in conferenza stampa: “Penso che se un giovane ha qualità deve avere la possibilità di giocare, questo è ciò che penso dei ragazzi giovani: solo così possono migliorare. Stare insieme? Una squadra prima di vincere bisogna deve ritrovare un gruppo, essere felice di stare insieme: è fondamentale questo prima di andare in campo”.

Sulla Turchia, che avrà alcune assenze: “La Turchia ha tanti giocatori veramente bravi tecnicamente. Sta vivendo un momento difficile ma Montella ha fatto un gran lavoro riportandola al Mondiale e nel gruppo A di Nations League. Ora gli mancano giocatori importanti e ha un po’ più di difficoltà, ma è una grande squadra”. Il ct sulla sosta più lunga: “Io son stato bene con loro, benissimo, penso anche loro si siano divertiti, ma dobbiamo chiudere in bellezza domani. Se è una cosa migliore o peggiore dell’altro format? Credo sia troppo faticosa, ma penso soprattutto per i giocatori”.

La conferenza prosegue: “Qualcosa sicuramente cambieremo. Abbiamo avuto a disposizione soltanto due giorni e, rispetto alle partite contro Turchia e Francia, ci saranno delle novità. Nella mia idea qualcuno potrebbe non scendere in campo, mentre per gli altri prenderemo una decisione all’ultimo momento. Barella? È ancora giovane e può dare molto alla Nazionale. Condivido ciò che dice lui: deve ritrovare maggiore continuità sotto porta”. Sulla gara di domani: “L’errore da evitare è pensare che quella sarà una partita facile. Non dobbiamo commettere l’errore di sottovalutare la Turchia soltanto perché è stata sconfitta dal Belgio”.

Il commissario tecnico su Vergara e Romano: “Sono entrambi giovani e hanno la possibilità di giocare. Donnarumma sarà titolare anche domani? Stiamo valutando se far scendere in campo il quarto portiere (ride, ndr). Cambiaghi mi è sempre piaciuto, già dai tempi dell’Empoli, perché vedevo in lui le qualità per diventare un ottimo esterno. Stiamo continuando a lavorare su questo aspetto”. Infine, sul ritorno a Bologna, città nella quale ha iniziato la sua carriera da calciatore: “Amo Bologna e i bolognesi mi fanno sempre sentire il loro affetto”.