Dal ritiro dell’ Italia l'annuncio sulle condizioni di Moise Kean . La squadra guidata da Roberto Mancini domani sfiderà la Turchia , match che concluderà la lunga sosta nazionali per gli azzurri. Una partita nella quale però il commissario tecnico dovrà fare a meno del centravanti del Como : le news arrivate dall'ultimo allenamento, in questo senso, non erano state molto confortanti. Poi la conferma giunt direttamente dal ct : "Non ha recuperato, stasera torna a casa".

Italia, Kean torna a casa

Kean non ha ancora smaltito completamente il colpo rimediato nei giorni scorsi: l'attaccante dei lariani era uscito malconcio durante il match con la Francia. Nell’ultimo allenamento a Casteldebole non si era allenato con il resto del gruppo, lavorando a parte: la sua situazione era stata subito messa sotto osservazione, anche alla luce del recente impiego nelle partite degli azzurri. Kean è sceso in campo contro Belgio e Francia, senza mai essere sostituito in entrambe le occasioni.

L’unico turno di riposo per il centravanti è arrivato nella sfida 'intermedia' contro la Turchia. Alla fine la decisione maturata è stata quella di risparmiarlo e di farlo tornare a casa. Ora le sue condizioni andranno monitorate, anche in virtù di un restart del campionato denso di impegni: il Como avrà subito il big match con la Roma, a seguire la sfida di Champions contro il Feyenoord, poi subito la trasferta di Firenze e ancora l'impegno europeo in casa del Manchester United.

Le scelte di formazione

Per quanto riguarda la formazione che gli azzurri schiereranno domani sera al Dall'Ara di Bologna (start ore 20.45), l’Italia potrebbe presentarsi con diversi cambi rispetto alle ultime uscite. La sfida rappresenta infatti il quarto impegno disputato nell’arco di appena due settimane, un fattore che potrebbe spingere Mancini a dosare le energie dei calciatori. Al momento, Gianluigi Donnarumma e Alessandro Bastoni sembrano però destinati a mantenere il loro posto nell’undici titolare. Vanno in questi senso anche le dichiarazioni di Roberto Mancini: "Qualcosa sicuramente cambieremo. Abbiamo avuto a disposizione soltanto due giorni e, rispetto alle partite contro Turchia e Francia, ci saranno delle novità. Nella mia idea qualcuno potrebbe non scendere in campo, mentre per gli altri prenderemo una decisione all’ultimo momento".