Italia-Turchia: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Nations League

Gli azzurri di Roberto Mancini ospitano al Dall'Ara di Bologna la selezione di Vincenzo Montella. All'andata a Bursa è finita 1-4
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Pubblicato il 05.10.2026, 07:38

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BOLOGNA - Vincere e blindare almeno il terzo posto. È questo l'obiettivo dell'Italia, impegnata alle 20.45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna contro la Turchia nel quarto turno del Gruppo 1 della Lega A di Nations League. Gli azzurri arrivano all'appuntamento a quota quattro in classifica: dopo il duro ko all'esordio all'Olimpico contro il Belgio (0-2), infatti, la Nazionale di Roberto Mancini ha piegato con un netto 4-1 proprio la selezione di Vincenzo Montella a Bursa prima di fermare sull'1-1 la Francia a Saint-Denis (Bastoni ha risposto al momentaneo vantaggio dei galletti arrivato con una splendida punizione di Olise). Malissimo, invece, la Turchia, ancora ferma a 0. Dopo il ko al debutto interno contro la Francia (0-1) sono infatti arrivate le sconfitte anche contro l'Italia appunto e i Diavoli Rossi (3-0). Un percorso da incubo per l'allenatore italiano, reduce già dall'eliminazione nella fase a gironi del Mondiale. 

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Italia-Turchia: diretta tv e streaming

Italia-Turchia, gara valida per il quarto turno del Gruppo 1 della Lega A di Nations League, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna e sarà visibile in esclusiva in diretta su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play. 

 

La probabile formazione di Mancini per Italia-Turchia: certezze e ballottaggi, chi gioca in attaccoItalia
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Le probabili formazioni di Italia-Turchia

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Romano, Frattesi; Vergara, Scamacca, Maldini. Ct: Mancini. 

A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Kayode, Ruggeri, Scalvini, Tonali, Fagioli, Mandragora, Doumbia, P. Esposito, S. Esposito, Cambiaghi. 

TURCHIA (4-4-2): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadiouglu; Aydin, Elmaz, Yuksek, Akturkoglu; Akgun, Gul. Ct: Montella. 

A disposizione: Bayindir, Sengezer, Topcu, Elmali, Eskhiellac, Ozcan, Tiknaz, Fakili, Kahveci. 

ARBITRO: Marciniak (Polonia). ASSISTENTI: Listkiewicz-Kupsik (Polonia). IV UFFICIALE: Arys (Poloni). VAR: Lasyk (Polonia). ASS. VAR: Fahndrich (Svizzera). 

 

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