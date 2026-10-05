Italia-Turchia: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Nations League

BOLOGNA - Vincere e blindare almeno il terzo posto. È questo l'obiettivo dell'Italia, impegnata alle 20.45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna contro la Turchia nel quarto turno del Gruppo 1 della Lega A di Nations League. Gli azzurri arrivano all'appuntamento a quota quattro in classifica: dopo il duro ko all'esordio all'Olimpico contro il Belgio (0-2), infatti, la Nazionale di Roberto Mancini ha piegato con un netto 4-1 proprio la selezione di Vincenzo Montella a Bursa prima di fermare sull'1-1 la Francia a Saint-Denis (Bastoni ha risposto al momentaneo vantaggio dei galletti arrivato con una splendida punizione di Olise). Malissimo, invece, la Turchia, ancora ferma a 0. Dopo il ko al debutto interno contro la Francia (0-1) sono infatti arrivate le sconfitte anche contro l'Italia appunto e i Diavoli Rossi (3-0). Un percorso da incubo per l'allenatore italiano, reduce già dall'eliminazione nella fase a gironi del Mondiale.