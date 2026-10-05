Il calcio italiano alla resa dei conti: Malagò, pareri opposti e voti sul filo

Meno uno al giorno della verità. Domani alle 13 la Giunta nazionale Coni, seguita dal Consiglio, deciderà il futuro della Figc e di Giovanni Malagò . Non era tesserato al momento dell’elezione : il punto è se si tratti di una delle «gravi violazioni nell’ordinamento sportivo» previste per il commissariamento delle federazioni sportive dall’art. 6 dello Statuto Coni. La partita si gioca su più fronti, a partire dalla guerra dei pareri: i 4 richiesti dal Coni a giuristi di primo livello - Franco Gaetano Scoca, Massimo Coccia, Luigi Medugno e Alberto Angeletti - e trasmessi dal presidente Luciano Buonfiglio ai componenti di Giunta e Consiglio sostengono che l’elezione di Malagò sia invalida, perché l’art. 29 dello Statuto Figc richiederebbe il tesseramento come requisito essenziale per candidarsi. Di commissariamento non si parla, se non nel parere di Medugno (che, tra le sue attività professionali, difende abitualmente la Lnd), e comunque in versione ipotetica, tra i possibili provvedimenti conseguenti all’invalidità.

I legami con Malagò o gli interessi nel calcio possono togliere il voto

Anche Malagò ha chiesto dei pareri - 5, a Sabino Cassese, Pietro Sirena, Bernardo Giorgio Mattarella, Antonio Nuzzo e Saverio Ruperto - da inviare ai membri della Giunta e del Consiglio: domani non potrà votare, ma non dovrebbe nemmeno poter partecipare. Il responso dei giuristi coinvolti dal presidente Figc è opposto: per Cassese e Sirena, il tesseramento non è un requisito essenziale per la candidabilità; per Mattarella, Nuzzo e Ruperto, non sarebbe comunque una violazione talmente grave da giustificare il commissario. Il confronto dottrinale non è marginale - e i pareri portati da Malagò anticipano, anche su questioni di rito, le tesi dei ricorsi a cui è pronto in caso vada male -, ma lascia indifferenti i tifosi che faticano a capire l’impasse in cui si è (o è stato) cacciato lo sport più popolare del Paese. E, forse, anche chi sulla Figc dovrà decidere: per quanto Buonfiglio abbia ricordato a tutti i votanti la loro veste di pubblici ufficiali, nessuno si illude che la partita di domani non si giochi anche sul terreno della politica e del consenso. Ecco la conta dei voti, arrivata a coinvolgere lo stesso Buonfiglio, il cui voto sarebbe decisivo in caso di parità: suo figlio Marco è stato dirigente della Kings League, ma da qualche mese lavora in Elevate, agenzia di entertainment mondiale che in Italia è partner del Venezia.

Il rischio del conflitto d’interessi è dietro l’angolo per tanti membri della Giunta, a partire da Diana Bianchedi ed Elisabet Spina: entrambe voterebbero pro Malagò, ma non è detto che possano farlo. Spina, che si è dimessa dagli incarichi in Figc, resta legata al Milan. Bianchedi, invece, ha lasciato il ruolo di capodelegazione, anche se l’Anac ha chiarito che non c’era incompatibilità. La stessa Anticorruzione ha demandato agli organi del Coni il verdetto sul possibile residuo conflitto di interessi della vicepresidente vicaria. Non ci sono solo loro: ieri al collegio dei revisori dei conti è stato chiesto del possibile conflitto di interessi di Francesco Montini, presidente delle Fiamme Oro - che dal 2024 hanno una squadra in Serie D di calcio a 5 - pronto a votare contro Malagò. Ma pure di Laura Lunetta (pro Malagò), presidente della Federdanza che ha un accordo con Federcalcio Servizi per l’uso di Coverciano, e perfino di Federica Pellegrini, vicinissima a Malagò e socia del Circolo Aniene. È tutti contro tutti. C’è poi chi ha voluto Malagò in Via Allegri: «Credo si stia solo perdendo tempo», ha detto Urbano Cairo. Stamattina i club di Serie A si riuniranno in videocall: come già fatto da altre componenti, è prevedibile che ne esca un no molto equilibrato al commissario. Una posizione più netta chiarirebbe le intenzioni per il seguito della partita: in caso di commissariamento - e tanto farebbe la durata: se l’obiettivo, come pare, fosse limitato a indire nuove elezioni tranquillizzerebbe molti -, ci sarebbe sempre la possibilità di rieleggere Malagò e ripartire.