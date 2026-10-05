Italia, sorpresa Mancini: i convocati per la Turchia, c'è Inacio

L'Italia è pronta a tornare protagonista e questa sera, 5 ottobre, affronterà la Turchia nel prossimo appuntamento della Nations League. Il calcio d'inizio è fissato alle 20:45 allo stadio Dall'Ara di Bologna, dove gli Azzurri cercheranno di conquistare un altro risultato positivo. La squadra guidata da Mancini arriva all'appuntamento forte del successo ottenuto nella gara d'andata, terminata 4-1 a Bursa. L'obiettivo è confermarsi e continuare a inseguire Francia e Belgio, attualmente davanti in classifica con 7 e 6 punti. Una sfida importante, dunque, per mantenere vive le ambizioni dell'Italia nel girone. Il ct ha diramato anche la lista dei convocati per la gara contro la formazione allenata da Montella.