Italia, sorpresa Mancini: i convocati per la Turchia, c'è Inacio

Il ct degli azzurri concede la prima chiamata al classe 2008, out per infortunio Kean
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Pubblicato il 05.10.2026, 09:19

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L'Italia è pronta a tornare protagonista e questa sera, 5 ottobre, affronterà la Turchia nel prossimo appuntamento della Nations League. Il calcio d'inizio è fissato alle 20:45 allo stadio Dall'Ara di Bologna, dove gli Azzurri cercheranno di conquistare un altro risultato positivo. La squadra guidata da Mancini arriva all'appuntamento forte del successo ottenuto nella gara d'andata, terminata 4-1 a Bursa. L'obiettivo è confermarsi e continuare a inseguire Francia e Belgio, attualmente davanti in classifica con 7 e 6 punti. Una sfida importante, dunque, per mantenere vive le ambizioni dell'Italia nel girone. Il ct ha diramato anche la lista dei convocati per la gara contro la formazione allenata da Montella.

Mancini, sette esclusioni e una novità tra i convocati

In vista della sfida contro la Turchia, Mancini ha definito il gruppo che prenderà parte alla partita, lasciando fuori sette calciatori. Non saranno disponibili Pessina, Coppola, Kouadio, Ghilardi, Ricci, Mandragora e Zoma, mentre arriva una novità importante tra i convocati. Samuele Inacio riceve infatti la sua prima opportunità dopo essere rimasto escluso dalle precedenti tre partite disputate dalla Nazionale. Non ci sarà invece Moise Kean, costretto a lasciare il ritiro a causa di un problema fisico.

Gli Azzurri dovranno quindi fare a meno dell'attaccante, ma potranno contare sul resto del gruppo per cercare di ripetere la prestazione offerta a Bursa. La sfida del Dall'Ara rappresenta un'occasione importante per avvicinarsi alle prime posizioni della classifica. Dopo il 4-1 dell'andata, l'Italia punta a concedere il bis e a proseguire il proprio cammino nella competizione.

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I convocati di Mancini per la Turchia

Di seguito la lista completa dei convocati dell'Italia per la sfida di questa sera alla Turchia: 

PORTIERI: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario;

DIFENSORI: Kayode, Ruggeri, Calafiori, Bastoni, Scalvini, Di Lorenzo, Mancini; 

CENTROCAMPISTI: Romano, Cambiaghi, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi, Barella; 

ATTACCANTI: P.Esposito, Scamacca, Inacio, Maldini, S.Esposito, Vergara. 

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