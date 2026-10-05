Mancini: "Italia? È importante che i nostri giovani vadano a giocare all'estero". Poi ricorda Vialli

"Luca è qui con noi. Sempre". Ai microfoni di Radio 1 Rai Roberto Mancini non nasconde la commozione. All'indomani della partita di Nations League con la Turchia il ct riceverà a Rimini il Premio Vialli, intitolato al campione scomparso nel gennaio 2023, suo grande amico di una vita, compagno di squadra alla Sampdoria dello scudetto e in Nazionale e poi capodelegazione azzurro all'Europeo vinto nel 2021. Mancini si abbandona a un ricordo emozionato. E risponde senza giri di parole alla domanda su quale consiglio gli avrebbe dato Vialli quando lui nel 2023 si dimise da commissario tecnico: "Mi avrebbe detto di non andare. E oggi sarebbe qui con la Nazionale. Eravamo come fratelli e a un fratello tu parli sempre, a un fratello sicuramente chiedi consigli, soprattutto quando la persona è speciale come Luca".

Mancini su Malagò

Nelle stesse ore in cui Mancini sarà a Rimini, a Roma si deciderà se la Figc di Giovanni Malagò dovrà essere commissariata. Il ct non nasconde il proprio ottimismo sulla prosecuzione della presidenza Malagò: "Mi dispiace che ci sia questa situazione, in un momento così difficile anche per la Nazionale. Sarebbe stato meglio avere un po' più di tranquillità, però io sono sicuro che le cose andranno bene". Intanto i risultati e il gioco dell'Italia cominciano a essere incoraggianti, anche in prospettiva dell'Europeo 2028 e del Mondiale 2030, anche se Mancini invita a concentrarsi sull'orizzonte più immediato: "Noi dobbiamo guardare anche a queste partite, perché sono importanti. Al di là dell'entrare nella fase finale della Nations League, sono importanti per il ranking, per crescere. Sono partite difficili, che soprattutto ai giocatori giovani fanno bene".