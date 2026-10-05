Nations League
lunedì 5 ottobre 2026
Renato Dall'Ara
1 - 0
43' 1° tempo
- G. Scamacca, 26'
Nations League
lunedì 5 ottobre 2026
Renato Dall'Ara
Arbitro Szymon Marciniak
Arbitro Szymon Marciniak
1 - 0
43' 1° tempo
Italia-Turchia, diretta Nations League: risultato in tempo reale, si sblocca il match!
Sarà ancora una volta Italia-Turchia in Uefa Nations League: dopo la partita dello scorso 28 settembre che ha visto trionfare egregiamente la selezione di Roberto Mancini col punteggio di 4-1 a Bursa, questa volta sarà la nazionale turca ad approdare nel territorio italiano. La sfida in programma alle 20:45 si disputerà allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna, con gli Azzurri che dovranno mettercela tutta per ripetere la grande prestazione messa in mostra all'andata e conquistare tre punti dal peso enorme in ottica qualificazione. La Turchia di Montella e Celik - ovviamente priva del talento di Yildiz, ancora out per l'infortunio al piede, e Calhanoglu - non ha raccolto nemmeno un punto nella League A di Nations League, trovandosi quindi all'ultimo posto a 0 punti. Nettamente diversa la situazione dell'Italia, attualmente a quota 4 al terzo posto, immediatamente dietro a Belgio e Francia - rispettivamente a 6 e 7 punti - che si affronteranno nel big match di questa sera allo Stade de France. L'Italia di Mancini vuole vincere, la Turchia di Montella ha l'obbligo morale di provare a restare aggrappata alle speranze di qualificazione: si preannuncia una gran bella partita. Buona diretta a tutti!
21:30
43' - Italia ancora in attacco
Gli Azzurri alimentano il pressing nella metà campo della Turchia a pochi istanti dalla fine del primo tempo.
21:26
39' - Ruggeri ci prova
Conclusione al volo del terzino azzurro che consente all'Italia di conquistare un buon calcio d'angolo, dal quale non si sviluppa alcuna occasione.
21:25
38' - Vergara subisce fallo dopo un'ottima percussione
L'esterno del Napoli sta disputando finora una partita impeccabile, costringendo il centrocampo turco a commettere fallo.
21:20
34' - Buona azione dell'Italia
La costruzione offensiva degli Azzurri funziona, ma tutto s'interrompe per un fallo di mano di Barella.
21:17
31' - La Turchia ci prova
La nazionale di Montella non ci sta e prova a rientrare in partita dopo un buon avvio di gara. Manovra offensiva nella metà campo azzurra.
21:12
26' - SCAMACCA PORTA IN VANTAGGIO L'ITALIA CON UN GRAN GOL
Il centravanti Azzurro scaraventa una conclusione di destro che finisce prima sulla traversa e poi in porta: alla prima occasione l'Italia si porta in vantaggio!
21:09
23' - Scamacca trova il gol ma è fuorigioco
Il numero 11 dell'Italia trova una gran conclusione verso la porta di Cakir, ma il gol è da annullare: l'arbitro aveva già fischiato per fuorigioco.
21:06
20' - Turchia in controllo
La nazionale di Montella è partita bene in questi primi 20' di gara, con l'Italia chiamata alla reazione.
21:02
16' - Ancora Turchia con Ozcan
L'esterno turco tenta la conclusione: Donnarumma risponde presente ancora una volta.
21:00
14' - Ci prova anche Akgun
La Turchia tenta un'altra conclusione che, deviata, termina in calcio d'angolo.
20:59
13' - Conclusione da fuori di Kabak
Il centrale turco raccoglie palla dal limite dell'area e tenta la conclusione verso la porta: Donnarumma si fa trovare pronto e manda in angolo.
20:57
12' - Grande azione di Scamacca
Il centravanti della Dea costruisce un'ottima azione d'attacco eludendo la difesa turca e liberandosi una buona zolla di campo per il tiro, che però finisce di poco fuori.
20:55
9' - Turchia in attacco
La nazionale di Montella ci prova con un tiro da fuori area che termina lontanissimo dalla porta difesa da Donnarumma.
20:54
8' - Kadioglu ci prova, Ruggeri ferma tutto
La Turchia tenta la prima manovra offensiva della gara, ma Ruggeri manda la palla in rimessa laterale sventando tutto.
20:51
5' - Lancio di Bastoni nel vuoto
Il centrale dell'Inter tenta un lancio in avanti atto a cercare un compagno di squadra, che però non c'è.
20:49
3' - Vergara attacca, ma c'è fuorigioco
Asse napoletano Di Lorenzo-Vergara, col terzino che lancia l'esterno azzurro ma l'arbitro ferma tutto: segnalato il fuorigioco.
20:46
Italia-Turchia: si comincia!
Gli Azzurri e la nazionale turca danno il via all'ultima gara della Nations League al Dall'Ara, prima della ripresa ufficiale della Serie A.
20:43
Italia Under21 agli Europei
Missione compiuta. Allo stadio "Adriatico - Giovanni Cornacchia" di Pescara, nell'ultima gara della fase a gironi, l'Italia Under 21 ha battuto nettamente i pari età della Polonia, per 6-2, ottenendo il primo posto nel girone e quindi il pass per la qualificazione diretta agli Europei di categoria.
20:40
Italia-Turchia: manca pochissimo all'inizio del match
Pochissimi istanti e le due compagini scenderanno in campo al Dall'Ara.
20:21
Mancini: "Kean non sta bene"
Nel secondo round con gli uomini di Vincenzo Montella mancherà Moise Kean. "Purtroppo non sta bene, non ha recuperato e lo lasciamo andare a casa", ha afferma Mancini parlando dell'attaccante del Como in conferenza stampa.
20:05
Italia-Turchia: numeri a confronto in Nations League
Ecco le statistiche della Nazionale di Mancini e quella di Montella a confronto in Uefa Nations League:
19:55
Montella: "Sicuramente è un momento difficile, ma..."
"È un momento particolare. Siamo arrivati a questo livello tutti insieme. In queste partite abbiamo sbagliato soltanto il primo tempo con l'Italia, per il resto sono state partite equilibrate. Sicuramente è un momento difficile, ma noi vogliamo portare esperienza da questa competizione. Nella nostra storia non era mai successo di giocare così tante partite a questi livelli". Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate dal Ct della Turchia, Vincenzo Montella, in conferenza stampa. LEGGI LA NEWS COMPLETA QUI.
19:40
Italia, quante sorprese per Mancini
Il Ct Azzurro sorprende e non poco in vista della sfida serale contro la Turchia: quante novità di formazione! VEDI LA GALLERY
19:37
Italia-Turchia: le scelte ufficiali di Mancini e Montella
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Mancini, Ruggeri; Romano, Barella, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini. All. Mancini.
TURCHIA (4-4-2): Cakir; Celik, Bardakci, Kabak, Kadioglu; Yuksek, Ozcan, Kahveci, Elmali; Akgun, Simsir. All. Montella.
19:30
Mancini: "In Turchia solidi, adesso..."
"Nella gara giocata in Turchia siamo stati molto solidi. Adesso dipenderà tutto da noi, ma non sarà una partita scontata". Così il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ai microfoni di Sky Sport nella giornata di ieri, in vista della gara odierna contro la Turchia. "Abbiamo avuto pochi giorni, dopo la sfida con la Francia, per prepara questa gara. Cambieremo di certo, magari qualche cosa in più rispetto all'ultima uscita. Abbiamo diverse soluzioni". LEGGI LA NEWS COMPLETA QUI.
19:15
Italia-Turchia: le probabili formazioni
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Romano, Frattesi; Vergara, Scamacca, Maldini. Ct: Mancini. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Kayode, Ruggeri, Scalvini, Tonali, Fagioli, Mandragora, Doumbia, P. Esposito, S. Esposito, Cambiaghi.
TURCHIA (4-4-2): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadiouglu; Aydin, Elmaz, Yuksek, Akturkoglu; Akgun, Gul. Ct: Montella. A disposizione: Bayindir, Sengezer, Topcu, Elmali, Eskhiellac, Ozcan, Tiknaz, Fakili, Kahveci.
Stadio Renato Dall'Ara (Bologna)
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