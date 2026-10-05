Sarà ancora una volta Italia-Turchia in Uefa Nations League: dopo la partita dello scorso 28 settembre che ha visto trionfare egregiamente la selezione di Roberto Mancini col punteggio di 4-1 a Bursa, questa volta sarà la nazionale turca ad approdare nel territorio italiano. La sfida in programma alle 20:45 si disputerà allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna, con gli Azzurri che dovranno mettercela tutta per ripetere la grande prestazione messa in mostra all'andata e conquistare tre punti dal peso enorme in ottica qualificazione. La Turchia di Montella e Celik - ovviamente priva del talento di Yildiz, ancora out per l'infortunio al piede, e Calhanoglu - non ha raccolto nemmeno un punto nella League A di Nations League, trovandosi quindi all'ultimo posto a 0 punti. Nettamente diversa la situazione dell'Italia, attualmente a quota 4 al terzo posto, immediatamente dietro a Belgio e Francia - rispettivamente a 6 e 7 punti - che si affronteranno nel big match di questa sera allo Stade de France. L'Italia di Mancini vuole vincere, la Turchia di Montella ha l'obbligo morale di provare a restare aggrappata alle speranze di qualificazione: si preannuncia una gran bella partita. Buona diretta a tutti!

21:30 43' - Italia ancora in attacco Gli Azzurri alimentano il pressing nella metà campo della Turchia a pochi istanti dalla fine del primo tempo. 21:26 39' - Ruggeri ci prova Conclusione al volo del terzino azzurro che consente all'Italia di conquistare un buon calcio d'angolo, dal quale non si sviluppa alcuna occasione. 21:25 38' - Vergara subisce fallo dopo un'ottima percussione L'esterno del Napoli sta disputando finora una partita impeccabile, costringendo il centrocampo turco a commettere fallo. 21:20 34' - Buona azione dell'Italia La costruzione offensiva degli Azzurri funziona, ma tutto s'interrompe per un fallo di mano di Barella. 21:17 31' - La Turchia ci prova La nazionale di Montella non ci sta e prova a rientrare in partita dopo un buon avvio di gara. Manovra offensiva nella metà campo azzurra. 21:12 26' - SCAMACCA PORTA IN VANTAGGIO L'ITALIA CON UN GRAN GOL Il centravanti Azzurro scaraventa una conclusione di destro che finisce prima sulla traversa e poi in porta: alla prima occasione l'Italia si porta in vantaggio! 21:09 23' - Scamacca trova il gol ma è fuorigioco Il numero 11 dell'Italia trova una gran conclusione verso la porta di Cakir, ma il gol è da annullare: l'arbitro aveva già fischiato per fuorigioco. 21:06 20' - Turchia in controllo La nazionale di Montella è partita bene in questi primi 20' di gara, con l'Italia chiamata alla reazione. 21:02 16' - Ancora Turchia con Ozcan L'esterno turco tenta la conclusione: Donnarumma risponde presente ancora una volta. 21:00 14' - Ci prova anche Akgun La Turchia tenta un'altra conclusione che, deviata, termina in calcio d'angolo. 20:59 13' - Conclusione da fuori di Kabak Il centrale turco raccoglie palla dal limite dell'area e tenta la conclusione verso la porta: Donnarumma si fa trovare pronto e manda in angolo. 20:57 12' - Grande azione di Scamacca Il centravanti della Dea costruisce un'ottima azione d'attacco eludendo la difesa turca e liberandosi una buona zolla di campo per il tiro, che però finisce di poco fuori. 20:55 9' - Turchia in attacco La nazionale di Montella ci prova con un tiro da fuori area che termina lontanissimo dalla porta difesa da Donnarumma. 20:54 8' - Kadioglu ci prova, Ruggeri ferma tutto La Turchia tenta la prima manovra offensiva della gara, ma Ruggeri manda la palla in rimessa laterale sventando tutto. 20:51 5' - Lancio di Bastoni nel vuoto Il centrale dell'Inter tenta un lancio in avanti atto a cercare un compagno di squadra, che però non c'è. 20:49 3' - Vergara attacca, ma c'è fuorigioco Asse napoletano Di Lorenzo-Vergara, col terzino che lancia l'esterno azzurro ma l'arbitro ferma tutto: segnalato il fuorigioco. 20:46 Italia-Turchia: si comincia! Gli Azzurri e la nazionale turca danno il via all'ultima gara della Nations League al Dall'Ara, prima della ripresa ufficiale della Serie A. 20:43 Italia Under21 agli Europei Missione compiuta. Allo stadio "Adriatico - Giovanni Cornacchia" di Pescara, nell'ultima gara della fase a gironi, l'Italia Under 21 ha battuto nettamente i pari età della Polonia, per 6-2, ottenendo il primo posto nel girone e quindi il pass per la qualificazione diretta agli Europei di categoria. 20:40 Italia-Turchia: manca pochissimo all'inizio del match Pochissimi istanti e le due compagini scenderanno in campo al Dall'Ara. 20:21 Mancini: "Kean non sta bene" Nel secondo round con gli uomini di Vincenzo Montella mancherà Moise Kean. "Purtroppo non sta bene, non ha recuperato e lo lasciamo andare a casa", ha afferma Mancini parlando dell'attaccante del Como in conferenza stampa. 20:05 Italia-Turchia: numeri a confronto in Nations League Ecco le statistiche della Nazionale di Mancini e quella di Montella a confronto in Uefa Nations League: