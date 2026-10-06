Pagelle Italia: Vergara incontenibile, boato Calafiori, Doumbia all’assalto, prepotenza Scamacca
Voti e giudizi della sfida di Nations League contro la Turchia: sette meraviglie Esposito, Donnarumma è sempre sicuro
Doveva chiudere in bellezza, l’Italia di Roberto Mancini: lo aveva chiesto il ct e la risposta è arrivata chiara e forte dagli azzurri. Stavolta è stato meno semplice piegare la Turchia, ma il risultato alla fine è netto anche a Bologna: 3-1 e la classifica di Nations improvvisamente sorride alla nostra Nazionale. Perché la Francia travolge il Belgio e così l’Italia balza al secondo posto del girone, in attesa delle due sfide di novembre. La Turchia invece sprofonda in una crisi sempre più nera, così come traballante resta la posizione del ct Vincenzo Montella: le attenuanti sono tante, ma zero punti in quattro partite pesano. Ecco i voti e i giudizi della sfida.
Donnarumma 6.5
Quando viene chiamato in causa è sempre reattivo tra i pali, come sulla botta di Ozcan nella ripresa. Meno sicuro nel calibrare i tempi dell’uscita in certe occasioni.
Di Lorenzo 6
Dalla catena di destra azzurro Napoli con Vergara nasce l’assist per l’1-0 di Scamacca. Potrebbe anche spingere di più, sfruttando i tagli proprio del compagno di club. Quando c’è da ripiegare non è sempre impeccabile.
Kayode (10’ st) 6
In ritardo nella chiusura sull’azione del pareggio turco. Però le sue rimesse sono come cross chirurgici.
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