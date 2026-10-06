Pagelle Italia: Vergara incontenibile, boato Calafiori, Doumbia all’assalto, prepotenza Scamacca

Doveva chiudere in bellezza, l’Italia di Roberto Mancini: lo aveva chiesto il ct e la risposta è arrivata chiara e forte dagli azzurri. Stavolta è stato meno semplice piegare la Turchia, ma il risultato alla fine è netto anche a Bologna: 3-1 e la classifica di Nations improvvisamente sorride alla nostra Nazionale. Perché la Francia travolge il Belgio e così l’Italia balza al secondo posto del girone, in attesa delle due sfide di novembre. La Turchia invece sprofonda in una crisi sempre più nera, così come traballante resta la posizione del ct Vincenzo Montella: le attenuanti sono tante, ma zero punti in quattro partite pesano. Ecco i voti e i giudizi della sfida.