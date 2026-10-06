Malagò, colpo di scena: commissario di se stesso? Giunta Coni e votazione decisiva dopo settimane di veleni

MILANO - Dentro o fuori. O magari nel mezzo: oggi il Coni deciderà sul commissariamento della Figc, dopo l’elezione senza tessera di Giovanni Malagò , pronto in compenso a diventare commissario di se stesso. Il redde rationem arriva dopo settimane ad altissima tensione, che hanno coinvolto anche il governo e la Uefa: il voto si baserà sui pareri richiesti dal Coni, che il presidente Luciano Buonfiglio ha definito «granitici», ma tutte le questioni procedurali sono passate in secondo piano dopo gli ultimi sviluppi. Il commissariamento resta l’epilogo più probabile , ma all’italiana: forse la soluzione più giusta per tutti, dato che il vizio alla base dell’elezione di Malagò ha tutto di formale e nulla di sostanziale. Dopo la telefonata di ieri tra il presidente federale e il numero uno del Coni, Luciano Buonfiglio - i due si rivedranno oggi -, il Comitato Olimpico, anche per evitare la lunga coda di ricorsi già pronti e soprattutto una possibile spaccatura interna che avrebbe poi potuto portarlo a essere commissariato a sua volta, salvo ulteriori sorprese affiderà allo stesso Malagò il ruolo di commissario, con poteri più ampi - a quelli di presidente sommerà quelli del Consiglio federale - e l’obiettivo di indire nuove elezioni entro i 90 giorni previsti dallo Statuto Figc. Un finale che renderebbe ancora più incomprensibili le ultime settimane vissute a muso durissimo, ma consentirebbe di dichiarare l’invalidità dell’elezione di Malagò e, al tempo stesso, di rispettare il verdetto democratico che l’ha portato in via Allegri con oltre il 68% dei voti.

Il comunicato della Lega Calcio

Una svolta che permetterebbe di salvare in un colpo solo Coni e Figc, allontanando l’ipotesi più credibile fino a ieri, cioè Buonfiglio come commissario, con Ezio Simonelli come vice: una voce, quest’ultima, circolata di recente, almeno fino alla netta presa di posizione della Serie A, che pare una delle ragioni principali dietro la possibile pax malaghiana tra Coni e Figc. I club del massimo campionato, riunitisi ieri mattina in video-call, hanno partorito solo nel pomeriggio un comunicato stampa che ha lasciato soddisfatto l’attuale (e magari anche futuro: i numeri del 22 giugno saranno a questo punto da confermare nella nuova tornata elettorale) presidente federale: «La Lega Calcio Serie A si dissocia e prende le distanze dalla apparente querelle giuridica di cui non comprende i fondamenti in diritto e le ragioni politiche. Malagò, candidato in primis dalla Serie A, è stato eletto con largo margine e la stessa Serie A continua a manifestargli completo supporto. Pur nel rispetto dei principi e delle regole della Federazione e del Coni, la Lega Calcio Serie A ritiene il commissariamento del tutto inopportuno, anche perché potrebbe condurre nel caos il calcio, in una fase delicatissima. Anche alla luce della chiara posizione della Uefa, si raccomanda il rispetto dell’autonomia del calcio italiano». A comporre la nota sono stati Marotta (Inter), Percassi (Atalanta), Campoccia (Udinese), Sticchi Damiani (Lecce) e Baldissoni (Monza). Per la sua stesura sono servite ore: non tutti erano convinti di esporsi tanto, a fronte di un partito più acceso in favore di Malagò, che comprendeva gli stessi Sticchi Damiani e Baldissoni - socio del Circolo Aniene -, insieme a De Laurentiis. Alla fine ha vinto questa corrente e, se davvero Malagò sarà il commissario di se stesso, non sarà un fattore secondario nei nuovi equilibri del pallone italiano nei prossimi mesi.