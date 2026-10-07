Italia, i gioielli di Baldini nella lista di Mancini: chi è già pronto al salto

Il lavoro che Silvio Baldini sta portando avanti nell’ Under 21 sta cominciando a dare i suoi frutti: nel mirino, a livello di risultati, ci sono gli Europei di categoria e la conquista di un posto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 , a distanza di 20 anni dall’ultima partecipazione ai Giochi del calcio italiano maschile. Ma l’ambizioso progetto punta a traguardi più generali, per il bene del movimento: fornire un costante contributo per la Nazionale maggiore, quella del ct Mancini . In realtà Baldini ha “prestato” un bel po’ di talenti già in questa sosta per le Nazionali: Pio Esposito , per esempio, ormai è un punto fisso dell’Italia dei grandi ma potrebbe anche essere il centravanti dell’Under 21.

Da Baldini a Mancini

E con lui in questo giro di convocazioni sono stati chiamati dal Mancio pure altri potenziali azzurrini, come Kayode, Doumbia, Ahanor, Kouadio e via discorrendo. E quando sarà tornato al top anche Leoni sarà a metà strada tra la Nazionale maggiore e quella di Baldini. Ma nella fucina di talenti forgiati dal ct degli azzurrini si stanno mettendo in mostra altri potenziali rinforzi per Mancini: per i prossimi anni, certo, ma anche per i prossimi giri di convocazioni, considerando l’importanza degli impegni dell’Under 21.