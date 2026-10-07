I quattro pilastri di Mancini e il nuovo progetto: Italia, si riparte così

Non ha più il pilastro morale del trionfo all’Europeo 2021 , Roberto Mancini , ovvero quel Luca Vialli che per lui era anche l’amico fraterno di una vita, come ha ricordato lunedì dopo la vittoria sulla Turchia - «Mi manca Vialli» - e come ha ribadito ieri a Rimini, ritirando un premio dedicato proprio al campione scomparso il 5 gennaio 2023: «...E non credo manchi solo a me. Però per me è stato molto importante, come compagno di squadra, poi come dirigente della Nazionale. È stato molto importante. A Coverciano tutto me lo ricordava... ho ripensato alle sue trasferte, quando faceva finta di essere in ritardo e saliva sul pullman per ultimo».

I quattro pilastri dell'Italia di Mancini

Ripensando a Vialli, sui campi di Coverciano Mancini è comunque riuscito in appena 15 giorni a erigere altri quattro pilastri su cui poggiare la sua nuova Italia. Quattro pilastri che hanno funzionato a meraviglia, come testimoniano i 7 punti e il secondo posto nel girone di Nations League: «Serve equilibrio. Non era un disastro dopo il Belgio, non è il contrario adesso». Il primo pilastro è stato proprio quello relativo al morale azzurro, uscito triturato dalla sconfitta contro la Bosnia e dalla terza mancata qualificazione consecutiva al Mondiale.

Mancini ha combattuto lo sconforto non solo nello spogliatoio ma anche in pubblico, con dichiarazioni inusuali in un ambiente prudente come quello del calcio italiano: «Sono sicuro che in quattro anni porteremo a casa qualcosa», per citarne una. L’effetto si è intravisto nei primi venti minuti della ripresa col Belgio e si è visto nelle due partite con la Turchia e più ancora in quella con la Francia: l’Italia crede fermamente in se stessa e nelle proprie qualità.