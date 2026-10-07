Italia, ecco qual è la prossima mossa: Mancini già al lavoro 

TORINO - Delle prime quattro partite del nuovo ciclo targato Roberto Mancini c’è da portarsi in dote principalmente aspetti positivi, al netto dei risultati più che buoni: superata la sconfitta all’esordio, sono arrivate due vittorie e un pareggio, in Francia, dove non faranno punti in tanti. E sono arrivate soprattutto prestazioni convincenti , una volta riaggiustato il tiro: soluzioni interessanti, responsabilizzazione dei più esperti e valorizzazione dei giovani, senza rimetterci in competitività, anzi. Ma non è tutto perfetto, come è normale che sia, specialmente dopo così poche settimane di lavoro. E un perfezionista come il ct azzurro starà già pensando a come migliorare i meccanismi di squadra, perché le prime uscite in Nations League parlano di una Nazionale capace, escluso di debutto con il Belgio, di mettere a segno otto gol in tre match , ma anche di incassare almeno una rete in tutte e quattro le partite fin qui disputate da quando Mancini è tornato a sedersi sulla panchina dell’ Italia .

Italia di Mancini, il 4-3-3 e i margini di miglioramento

Il proverbiale bicchiere è certamente mezzo, pieno, ma ci sono ancora margini per riempire pure la metà vuota. Il Mancio dovrà lavorare sull’assetto tattico, continuando a puntare sul 4-3-3, sistema scelto per sfruttare le caratteristiche dei singoli all’interno del gruppo, ma con una chimica ancora tutta da trovare. Perché è giusto dare un’impronta precisa e un’identità forte alla squadra azzurra anche sotto il profilo tattico, però soprattutto nella fase difensiva c’è tanto lavoro da fare per raggiungere gli equilibri necessari. Si tratta anche di una questione di abitudine, per quanto riguarda il reparto arretrato: diversi interpreti sono abituati a muoversi nei club in una difesa a tre, il che presuppone la necessità di adattarsi quando, in Nazionale, l’assetto cambia. Bastoni e il romanista Mancini, per esempio, sono specialisti a tre mentre Scalvini solo da questa stagione sta lavorando con Sarri in una linea a quattro: sembrano sottigliezze, però sono meccanismi da oliare e servirà ancora un po’ di tempo. Di sicuro, la pausa extra large ha consentito al ct azzurro di concentrarsi sui dettagli. Nonostante ciò, la fase difensiva ha ballato un po’ anche a Bologna: al di là del gol preso, l’Italia qualcosa ha concesso a una Turchia comunque inferiore per caratura tecnica e per abitudine a calcare palcoscenici internazionali.

Nazionale italiana, fase difensiva e cali di concentrazione

La Nazionale azzurra sta crescendo, ma ci sono ancora un po’ troppi black out durante le partita che non sono imputabili in toto al reparto difensivo: qualche palla persa di troppo ha innescato il contropiede avversario. Il segnale è arrivato nella partita sulla carta più difficile, quella dello Stade de France: contro l’avversaria di livello più alto, l’Italia ha sbagliato meno e ha concesso meno, con pochissime sbavature. Vuol dire che i cali di tensione sono arrivati principalmente in partite in cui i ragazzi di Mancini avevano il controllo delle operazioni oppure, come nel caso del primo match con il Belgio all’Olimpico, avevano le opportunità per rimettersi in carreggiata: un salto di mentalità che il gruppo azzurro sta compiendo, ma che non è ancora completato.