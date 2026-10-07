Inacio, il futuro dice Italia. Ma il Brasile continua a corteggiarlo

A Bologna contro la Turchia Roberto Mancini gli ha fatto assaporare per la prima volta il clima di una partita ufficiale . Samuele Inacio , però, si è fermato lì: il diciottenne attaccante del Borussia Dortmund, che in azzurro aveva esordito a giugno nell’amichevole in Lussemburgo con Silvio Baldini in panchina, inserito per la prima volta in lista in questi quattro turni di Nations League, è rimasto in panchina fino al fischio finale.

Inacio, Italia o Brasile: cosa cambia con l'esordio ufficiale

Poco male, si potrebbe dire, ha tutto il tempo per giocare in azzurro. Avrebbe tutto il tempo, però, anche per scegliere di giocare nel Brasile, nazione del papà Joao Batista Inacio, in arte Pià, una carriera in Italia iniziata a 14 anni nelle giovanili dell’Atalanta. Il distinguo fatto prima tra l’esordio azzurro in amichevole del 3 giugno e quello mancato di lunedì sera a Bologna ha infatti una valenza regolamentare dirimente: giocare in una Nazionale in amichevole non preclude, ovviamente a chi ne abbia i requisiti, di poter scegliere in seguito una Nazionale diversa. Cosa che invece sarebbe successa se Inacio avesse esordito in Nations. O meglio, non avendo ancora 21 anni, prima della terza presenza azzurra avrebbe ancora potuto cambiare, ma solo a tre anni dall’ultima gara giocata. Insomma, la sua maglia azzurra sarebbe stata pressoché blindata.

Samuele Inacio, la scelta dell'Italia e il corteggiamento del Brasile

A rendere comunque remoto il rischio di vedere l’attaccante scegliere il Brasile, per quanto la Seleçao lo abbia contattato più volte e magari lo contatterà, resta la sua volontà, ribadita anche pochi giorni fa dal padre: cresciuto a Bergamo e azzurro dall’Under 15, Inacio considera l’Italia la sua unica Nazionale.