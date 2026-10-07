Nazionale, la bella scoperta dei giovani? C'erano, ma pochi se li filavano, anche nei loro club

In rigoroso ordine alfabetico: Issa Doumbia, Sebastiano Esposito, Michael Kayode, Alessandro Romano, Matteo Ruggeri, Antonio Vergara, Mohamed Alì Zoma. Sono i 7 esordienti nella Nazionale maggiore lanciati dal Mancini II che portano a 64 i debuttanti nelle 65 partite in azzurro guidate complessivamente dal ct. Il suo predecessore Silvio Baldini, nelle due partite dell'interim retto in giugno aveva fatto addirittura meglio: 19 dei 24 convocati (età media 20 anni e 6 mesi) erano alla prima chiamata a Coverciano; 18 dei 19 sono andati in campo fra Lussemburgo e Grecia: Ahanor, Bartesaghi, Camarda, Cherubini, Chiarodia, Comuzzo, Dagasso, Ekhator, Faticanti, Favasuli, Fini, Fortini, Inacio, Koleosho, Lipani, Manè; Ndour, Reggiani. Ecco perché sorprende la sorpresa suscitata da alcuni oh di meraviglia in calce ai primi, confortanti passi di ricostruzione dell'Italia, scanditi dall'ingresso fra i titolari della meglio gioventù.