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Nazionale, la bella scoperta dei giovani? C'erano, ma pochi se li filavano, anche nei loro club

A giudicare alcuni oh di meraviglia, sembra che i 7 debuttanti di Mancini e i ragazzi della splendida Under 21 di Baldini siano atterrati in azzurro ieri. Invece avevano già dato molti segnali del loro talento, ignorati dall'esterofilia acuta di un calcio che ora, forse, cambia strada
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Xavier JacobelliXavier Jacobelli

Pubblicato il 07.10.2026, 15:18

2 min

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In rigoroso ordine alfabetico: Issa Doumbia, Sebastiano Esposito, Michael Kayode, Alessandro Romano, Matteo Ruggeri, Antonio Vergara, Mohamed Alì Zoma. Sono i 7 esordienti nella Nazionale maggiore lanciati dal Mancini II che portano a 64 i debuttanti nelle 65 partite in azzurro guidate complessivamente dal ct. Il suo predecessore Silvio Baldini, nelle due partite dell'interim retto in giugno aveva fatto addirittura meglio: 19 dei 24 convocati (età media 20 anni e 6 mesi) erano alla prima chiamata a Coverciano; 18 dei 19 sono andati in campo fra Lussemburgo e Grecia: Ahanor, Bartesaghi, Camarda, Cherubini, Chiarodia, Comuzzo, Dagasso, Ekhator, Faticanti, Favasuli, Fini, Fortini, Inacio, Koleosho, Lipani, Manè; Ndour, Reggiani. Ecco perché sorprende la sorpresa suscitata da alcuni oh di meraviglia in calce ai primi, confortanti passi di ricostruzione dell'Italia, scanditi dall'ingresso fra i titolari della meglio gioventù.

"'Italia vede il futuro"

L'Italia vede il futuro”, annunciano i tardoscopritori dell'onda verde. Alleluja. Sinora, i ragazzi d'oro Made in Italy non li aveva visti arrivare, il nostro calcio malato di esterofilia acuta. Adesso, forse, sta cominciando a capire quanto non fosse vera la penuria di talenti e, al contrario, quanto fosse vero venissero snobbati dai troppi club votati all'importazione di rari campioni e troppi comprimari. Per sterzare, ci voleva il coraggio di Baldini e Mancini. Sperando che in Serie A molti colleghi li imitino. Meglio tardi che mai.

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