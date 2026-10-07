Nazionale, la bella scoperta dei giovani? C'erano, ma pochi se li filavano, anche nei loro club
In rigoroso ordine alfabetico: Issa Doumbia, Sebastiano Esposito, Michael Kayode, Alessandro Romano, Matteo Ruggeri, Antonio Vergara, Mohamed Alì Zoma. Sono i 7 esordienti nella Nazionale maggiore lanciati dal Mancini II che portano a 64 i debuttanti nelle 65 partite in azzurro guidate complessivamente dal ct. Il suo predecessore Silvio Baldini, nelle due partite dell'interim retto in giugno aveva fatto addirittura meglio: 19 dei 24 convocati (età media 20 anni e 6 mesi) erano alla prima chiamata a Coverciano; 18 dei 19 sono andati in campo fra Lussemburgo e Grecia: Ahanor, Bartesaghi, Camarda, Cherubini, Chiarodia, Comuzzo, Dagasso, Ekhator, Faticanti, Favasuli, Fini, Fortini, Inacio, Koleosho, Lipani, Manè; Ndour, Reggiani. Ecco perché sorprende la sorpresa suscitata da alcuni oh di meraviglia in calce ai primi, confortanti passi di ricostruzione dell'Italia, scanditi dall'ingresso fra i titolari della meglio gioventù.
"'Italia vede il futuro"
“L'Italia vede il futuro”, annunciano i tardoscopritori dell'onda verde. Alleluja. Sinora, i ragazzi d'oro Made in Italy non li aveva visti arrivare, il nostro calcio malato di esterofilia acuta. Adesso, forse, sta cominciando a capire quanto non fosse vera la penuria di talenti e, al contrario, quanto fosse vero venissero snobbati dai troppi club votati all'importazione di rari campioni e troppi comprimari. Per sterzare, ci voleva il coraggio di Baldini e Mancini. Sperando che in Serie A molti colleghi li imitino. Meglio tardi che mai.
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