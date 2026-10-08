Malagò, tocca (di nuovo) a teCalcio

Malagò al lavoro, i fronti più caldi e la guerra a Infantino: la posizione dell'Uefa

I fronti più caldi restano comunque gli stadi e consenso da ricompattare. Sabato le elezioni del presidente Aia
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Pubblicato il 08.10.2026, 08:53

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Superata la crisi italiana, c’è sempre quella internazionale. Giovanni Malagò, esorcizzato il commissariamento prendendo il posto di se stesso - e chissà come ha spiegato ai colleghi europei la vicenda senza che ci prendessero tutti per matti -, è volato a Berlino per partecipare al Top Executive Programme (Tep), forum organizzato periodicamente dalla Uefa a partire dal 2005 con i presidenti delle federazioni e i rispettivi segretari generali. Lì negli anni sono nate molte delle più importanti riforme del pallone europeo, ma questa volta il tema principale ha nome e cognome: Gianni Infantino. Al presidente della Fifa il calcio europeo - Figc compresa - ha già dichiarato guerra, ora c’è da capire come portarla avanti e non è esclusa una nuova presa di posizione Uefa nelle prossime ore.

Presidente federale, l'assemblea

In giornata, quanto alle faccende italiane, dovrebbe arrivare la convocazione dell’assemblea straordinaria elettiva per il nuovo presidente federale: doveva partire ieri, dopo la ratifica del commissariamento da parte del Coni, ma gli uffici federali hanno rimandato di qualche ora per possibili correzioni al regolamento elettorale.

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Non cambierà comunque la data: si voterà a Roma il 14 dicembre, ed è probabile che Malagò - dopo essersi tesserato, si è parlato con la Calciosociale del quartiere Corviale, ma non è l'unica ipotesi - sia l’unico candidato. Si terranno invece sabato le elezioni per la presidenza dell’Aia, dopo la decadenza di Antonio Zappi - oggi il Tar Lazio si pronuncerà sulla sua domanda cautelare -, con un testa a testa fra Carlo Pacifici e il vicepresidente vicario Francesco Massini, terzo sfidante Narciso Pisacreta.

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