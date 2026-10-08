Malagò al lavoro, i fronti più caldi e la guerra a Infantino: la posizione dell'Uefa

Superata la crisi italiana, c’è sempre quella internazionale. Giovanni Malagò, esorcizzato il commissariamento prendendo il posto di se stesso - e chissà come ha spiegato ai colleghi europei la vicenda senza che ci prendessero tutti per matti -, è volato a Berlino per partecipare al Top Executive Programme (Tep), forum organizzato periodicamente dalla Uefa a partire dal 2005 con i presidenti delle federazioni e i rispettivi segretari generali. Lì negli anni sono nate molte delle più importanti riforme del pallone europeo, ma questa volta il tema principale ha nome e cognome: Gianni Infantino. Al presidente della Fifa il calcio europeo - Figc compresa - ha già dichiarato guerra, ora c’è da capire come portarla avanti e non è esclusa una nuova presa di posizione Uefa nelle prossime ore.