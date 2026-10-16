Ricandidatura di Malagò: la Lega di A non ha fretta. Sempre viva la pista Viglione

La Serie A torna in assemblea, ma non è detto che i tempi siano maturi per ricandidare Giovanni Malagò . Dopo il netto supporto alla vigilia del commissariamento della Figc, la prima assemblea della Lega Calcio, oggi dalle 11.30, sarebbe l’occasione giusta per rilanciare e raccogliere le firme - ne bastano 11 su 20, ma l’ideale sarebbe replicare la quasi unanimità - in vista dell’elezione del 14 dicembre. La sensazione, in attesa di sorprese dai lavori assembleari (la questione non è comunque all’ordine del giorno), è che al momento non tutti abbiano fretta di ribadire anche formalmente la candidatura. Nessun caso: il dubbio, al momento, riguarda quando e non se farlo, anche perché non si vedono all’orizzonte sfidanti credibili.

Resta viva la pista Viglione

A frenare il naturale evolversi delle cose è anche l’impasse sul segretario generale: nei giorni scorsi il commissario straordinario ha confermato a Marco Brunelli - ieri a Coverciano per la Unity Euro Cup - che in futuro non ricoprirà più quel ruolo. È però ancora da definire l’exit strategy per un dirigente molto stimato non solo dalla Serie A - di cui è stato direttore generale dal 2010 al 2019 -, ma anche dalle leghe inferiori: Serie B, C e Lnd. Si sono avvicendate numerose indiscrezioni sia sulle possibili modalità dell’addio, sia su eventuali altri ruoli: è possibile che oggi si registrino novità decisive, anche se non è da escludere che si arrivi al 4 novembre, deadline per il deposito delle candidature. Per la successione, l’ipotesi più quotata - anche perché Aic e Aiac avrebbero voluto che fosse già accaduto e hanno ricevuto conferme sulle intese elettorali in tal senso - rimane quella di Giancarlo Viglione, oggi responsabile dell’ufficio legislativo Figc. Per non forzare la mano sulle altre componenti ed evitare possibili inciampi interpretativi, dato che lo Statuto prevede che la nomina del segretario generale avvenga «previa consultazione con il Coni e sentito il Consiglio federale», che però è decaduto, con poteri al commissario Malagò, quest’ultimo potrebbe rimandarla a un momento successivo alle elezioni, affidando la macchina federale a un facente funzione, una professionalità interna alla struttura attuale. Una soluzione che andrebbe bene anche al Coni - la cui consultazione è prevista solo per la nomina del segretario generale; del resto, anche la Federatletica si trova in una situazione analoga -, ma magari non a tutti i partecipanti alla partita.