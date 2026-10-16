Modica, il bomber che guarda all'Italia: “So che mi stanno osservando". E racconta l'incubo

Agustin Modica , l’ennesimo oriundo seguito da Roberto Mancini e che potrebbe indossare la maglia azzurra, è nato in realtà a Villanova d'Albenga, in Liguria. Trasferitosi quando aveva 2 anni, con i genitori, in Argentina, oggi quel bimbo è cresciuto, guida l’attacco del Club Atletico Gimnasia y Esgrima de Mendoza – dove ha segnato 9 gol in 11 presenze nel torneo Clausura - e coltiva 2 sogni ben precisi: «Giocare per l’Italia. E in Serie A».

"Gioco con garra, la testa è fondamentale"

Sta disputando una bella parte di stagione. «Stiamo andando molto bene, pensiamo in grande. Ci stiamo allenando duramente: stiamo ottenendo buoni risultati». Quali sono le sue migliori qualità come attaccante? «La tecnica e il fiuto del gol. Gioco con garra ogni partita e cerco sempre di allenarmi duramente, di lavorare sempre al massimo». Lei è stato fuori per infortunio circa due anni a causa della rottura del legamento crociato. È letteralmente tornato più forte di prima, ma avrà vissuto una situazione non semplice. «La testa è stata fondamentale. E poi il sacrificio, l'allenamento, la responsabilità. Ora, grazie a Dio, sono in un gran momento. E mi sento preparato per tutto».