 A Pontevedra, dove nacque la magia del Mundial 82 

Tutti ricordano la pipa di Pertini , l’urlo di Tardelli, oltre a quell’iconica partita di scopone scientifico giocata ad alta quota e con la Coppa del Mondo ben “allacciata” nei sedili anteriori. La verità è che il Mondiale dell’82 l’Italia non l’ha vinto a Madrid, bensì in Galizia a 25 km da Vigo, tra le mura della Casa del Baron di Pontevedra . Un gioiello rinascimentale, sopravvissuto alle pieghe solenni del tempo e a quel soprannome attribuitegli in toto dalla stampa italiana e dagli stessi giocatori azzurri: la Gabbia d’Oro . A guardarli oggi, questi corridoi, si capisce subito perché. Ma facciamo un passo indietro. Primavera dell’82: in Italia il calcio è un campo minato per club, giocatori e addetti ai lavori. Sono gli anni dello Scandalo del Totonero. Degli arresti negli spogliatoi e delle squalifiche, pesantissime, comminate a chi fu ritenuto parte integrante di quel giro di scommesse clandestine. L’opinione pubblica è avvelenata tanto che dell’imminente Mondiale spagnolo, per certi versi, non importa nulla a nessuno.

Il Baron del Pontevedra diventa un fortino

Semmai non è altro che un pretesto per fagocitare ulteriori attacchi alla Federazione, ai giocatori e allo stesso ct Bearzot, sul “banco degli imputati” per aver deciso di lasciare a casa Roberto Pruzzo in favore di Paolo Rossi. Fermo per squalifica da un paio di stagioni. La scelta, ormai, è fatta. Gli azzurri sbarcano in Galizia circondati dal disprezzo e da una sfiducia totale, alimentata dalle prime tre prove - opache e anonime - degli azzurri. I tre pareggi al Balaidos contro Polonia, Perù e Camerun valgono una qualificazione striminzita alla fase a eliminazione diretta, grazie al maggior numero di gol segnati rispetto agli africani. Il Baron del Pontevedra diventa a tutti gli effetti un fortino, in virtù degli assalti quotidiani di centinaia di giornalisti italiani. In quei giorni si legge e scrive di tutto. C’è chi sconfina in ricostruzioni becere sulle vite private dei calciatori e chi racconta persino di dilanianti spaccature nello spogliatoio azzurro. Bearzot si confronta con Pertini, con i senatori della squadra e ci mette poco a capire che se il gruppo avesse continuato a respirare quel veleno, l'avventura in Spagna sarebbe terminata a margine dell'incontro successivo.

Il silenzio stampa

Da lì l'intuizione. O meglio, la mossa disperata pur di arginare l'emorragia: il Silenzio Stampa. Un unicum, all'epoca. Da questo momento in poi, parlerà solo più il capitano, Dino Zoff. Punto. "Parlare", un eufemismo. Risposte secche, telefonate, spesso a monosillabi, mentre nei saloni del Parador il blocco Juve della Nazionale (Gentile, Cabrini, Scirea, Tardelli e Rossi) tra una partita a scacchi e l'altra stringe una sorta di patto. Fraterno e in direzione di una redenzione impensabile fino a quel momento. Quell'albergo, oggi, si chiama Parador de Pontevedra, ed è ancora lì, immobile. Le pareti sono le stesse. Il silenzio pure, viziato dalla policy della proprietà, che ci ha subito "ammoniti" quando ne abbiamo varcato i cancelli. «Sois italiani?» - ci chiedono -. La risposta: «Si, no te preocupes: nosotros somos periodistas».