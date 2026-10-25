La data che Beppe ha cerchiato in rosso sul calendario è giovedì 12 novembre . Quel giorno, a Padova, si giocherà Italia-Portogallo Under 20 . Un'amichevole, ma per il nuovo capodelegazione della rappresentativa di Carmine Nunziata sarà la partita che sta aspettando dal 1° giugno 2011. Fu allora che uno dei più forti attaccanti italiani degli ultimi quarant'anni scoprì che Signori si nasce, colpevoli di essere innocenti si diventa. Cinquantotto anni, bergamasco, sei figli, una nipotina di tre anni, la vicenda di Beppegol è una storia di straordinaria ingiustizia, così come un atto di doverosa giustizia è la sua nomina firmata da Giovanni Malagò che continua nella meritoria opera di riportare in azzuro chi l'azzurro ha onorato, come Giovanni Galli, campione del mondo nell'82, capodelegazione dell'Under 18 e Ciro Immobile, campione d'Europa nel 2021, capodelegazione dell'Under 16. Signori, Galli e Immobile: insieme, 1.199 partite in Serie A e 104 presenze in Nazionale .

Beppegol, la carriera da campione di Beppe Signori

La carriera dell'ex ragazzo di Alzano Lombardo, devotissimo a Padre Pio, è stata luminosa: vicecampione del mondo nel '94 con l'Italia di Sacchi (28 presenze, 7 gol); simbolo del Foggia zemaniano; tre volte capocannoniere della Serie A con la maglia della Lazio (13 stagioni, 344 presente, 188 gol, decimo nella classifica dei migliori marcatori di sempre); bomber amatissimo del Bologna nelle cui file ha disputato sei stagioni.

Signori e l'inchiesta scommesse: dieci anni di battaglia giudiziaria

Signori è straordinariamente sopravvissuto a un infernale odissea giudiziaria. Comincia quel 1° giugno 2011 quando l'ex capitano della Lazio e del Bologna finisce agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta sulle scommesse nel calcio. La misura viene revocata dopo due settimane. Beppe si proclama subito innocente e respinge ogni accusa, ma non gli credono. Il 9 agosto, nonostante l'iter giudiziario in pieno corso, la Disciplinare della Federcalcio lo radia "con preclusione da qualsiasi categoria o rango della Federazione". Il passo lento della giustizia penale arriva al 7 luglio 2015: la procura di Cremona chiede di rinviare a giudizio Signori e altri 103 indagati. Il 15 febbraio 2020 scatta la prescrizione, ma Signori, che non ha mai smesso di proclamarsi innocente, vi rinuncia e va a processo. il 15 dicembre 2020, il tribunale di Cremona sentenzia: non doversi procedere per sopravvenuta estinzione del reato. Il 23 febbraio 2021, Signori viene assolto dal tribunale di Piacenza perché "il fatto non sussiste" in relazione alla partita Piacenza-Padova del 2 ottobre 2010. Il 30 marzo 2021, il Tribunale di Modena assale di nuovo Signori perché "il fatto non sussiste"; l'accusa? Tentativo di combine delle partite Modena-Sassuolo e Modena-Siena del 2011. Il 1° giugno 2010, a dieci anni esatti dall'inizio dell'infernale esperienza, la Figc riabilita Signori con la grazia firmata da Gabriele Gravina.

Beppe Signori oggi: l'assoluzione e il ritorno in Nazionale

Nel 2019, un'altra durissima prova: un embolo partito dal polpaccio destro gli buca il polmone. Sputa sangue, il cuore impazzisce. In ospedale lo prendono per i capelli, resta in terapia intensiva per quasi una settimana. Resiste. Sopravvive. Nel suo libro "Fuorigioco", scrive: "Sono stato accusato di essere il capo della banda. Ma in 70 mila intercettazioni non ho mai parlato con nessuno. Ho rinunciato alla prescrizione e sono stato assolto: non volevo zone grigie, ora è chiaro che ero innocente». Oggi dice: 'Mi hanno assolto, sono innocente, ma ho ancora gli incubi'. Parola di chi è stato per dieci anni all'inferno e adesso è tornato a vivere. Grazie a Malagò, incrociato a Bologna la sera di Italia-Turchia. Giovanni gli chiese come stesse, soggiungendo che l'avrebbe chiamato. E stato di parola. Bentornato in azzurro, Beppe. Non abbiamo mai smesso di aspettarti.