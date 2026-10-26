Mondiale U15, chi è il talento Juve che sta brillando a Baku: Italia a punteggio pieno
Quinta vittoria in altrettante partite per la Nazionale Under 15, che batte Hong Kong con un netto 7-2 sul Campo 10A dell'Hovsan Competition Complex di Baku, chiudendo al primo posto a punteggio pieno, con 15 punti, il Gruppo L della fase di qualificazione della FIFA U-15 World Cup & Festival, in programma fino al 30 ottobre in Azerbaigian. L'Italia, dopo aver sbloccato il risultato con la doppietta del difensore della Juventus Eric Vian, in gol al 6' e al 9', ha incrementato il vantaggio grazie al centravanti del Milan Andrea Kostyuk, al 10', per poi subire la rete di Mathias Tong al 14', che consente agli hongkongesi di accorciare le distanze. Prima dell'intervallo, gli Azzurrini realizzano altri due gol con Simone Turrini, centrocampista della Roma, al 19', e Mario Tambaro, regista del Napoli, al 20'. Nella ripresa, i ragazzi di Enrico Battisti segnano altre due reti con Alfredo Criscito, difensore del Genoa e figlio maggiore di Domenico, al 25', e Manuel Ferraro, attaccante del Parma, al 35', prima di incassare la seconda rete avversaria, firmata da Chun Tam al 37', che riduce il passivo per la squadra di Hong Kong.
Battisti: "Noi mai in bilico"
“Sono molto contento - dichiara il tecnico azzurro -, perché i ragazzi hanno fatto una buonissima partita. Hanno giocato con il giusto atteggiamento, divertendosi e facendoci divertire. Ho visto l'intensità che mi aspettavo e mi è piaciuto vedere che la squadra ci ha messo voglia e ha ricercato determinate combinazioni. Il risultato, che non è mai stato in bilico, è giusto”. Gli Azzurrini torneranno in campo mercoledì 28 ottobre, quando affronteranno una delle altre 31 prime classificate nei sedicesimi di finale, in programma in mattinata.
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