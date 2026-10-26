Mondiale U15, chi è il talento Juve che sta brillando a Baku: Italia a punteggio pieno

Quinta vittoria in altrettante partite per la Nazionale Under 15 , che batte Hong Kong con un netto 7-2 sul Campo 10A dell'Hovsan Competition Complex di Baku, chiudendo al primo posto a punteggio pieno, con 15 punti, il Gruppo L della fase di qualificazione della FIFA U-15 World Cup & Festival, in programma fino al 30 ottobre in Azerbaigian. L'Italia, dopo aver sbloccato il risultato con la doppietta del difensore della Juventus Eric Vian , in gol al 6' e al 9', ha incrementato il vantaggio grazie al centravanti del Milan Andrea Kostyuk , al 10', per poi subire la rete di Mathias Tong al 14', che consente agli hongkongesi di accorciare le distanze. Prima dell'intervallo, gli Azzurrini realizzano altri due gol con Simone Turrini , centrocampista della Roma, al 19', e Mario Tambaro , regista del Napoli, al 20'. Nella ripresa, i ragazzi di Enrico Battisti segnano altre due reti con Alfredo Criscito , difensore del Genoa e figlio maggiore di Domenico , al 25', e Manuel Ferraro , attaccante del Parma, al 35', prima di incassare la seconda rete avversaria, firmata da Chun Tam al 37', che riduce il passivo per la squadra di Hong Kong.

Battisti: "Noi mai in bilico"

“Sono molto contento - dichiara il tecnico azzurro -, perché i ragazzi hanno fatto una buonissima partita. Hanno giocato con il giusto atteggiamento, divertendosi e facendoci divertire. Ho visto l'intensità che mi aspettavo e mi è piaciuto vedere che la squadra ci ha messo voglia e ha ricercato determinate combinazioni. Il risultato, che non è mai stato in bilico, è giusto”. Gli Azzurrini torneranno in campo mercoledì 28 ottobre, quando affronteranno una delle altre 31 prime classificate nei sedicesimi di finale, in programma in mattinata.