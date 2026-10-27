Caos Figc, Galliani sfida Malagò: Serie A mai così spaccata, cosa succede ora

Si formano gli schieramenti, ma c’è ancora molta confusione dopo il colpo di scena del nuovo sfidante
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Pubblicato il 27.10.2026, 09:32

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MILANO - Spaesamento e attesa. Non sono solo i sentimenti dei tifosi, ma anche quelli dei protagonisti del calcio italiano, che quattro mesi fa avevano eletto un nuovo presidente della Figc e ora si scoprono nuovamente chiamati a contarsi. Il cerino, nella sfida per ora solo ipotetica tra Giovanni Malagò e Adriano Galliani, ce l’ha la Serie A, mai così spaccata. Le altre componenti sembrano accontentarsi di fare da spettatori. Il massimo campionato, a cavallo del tracollo di Zenica, si era intestato il compito di indicare una nuova guida, come non accadeva dal 2001 con Franco Carraro, e l’aveva individuata nell’ex presidente Coni.

Ne servono 11 su 20

Dopo quattro mesi di incomprensioni e cavilli, gli stessi che avevano puntato su Malagò, cioè soprattutto l’Inter di Beppe Marotta e l’Atalanta di Luca Percassi - non gli unici scontenti -, hanno indicato un’altra via. In maniera imprevista, ma non del tutto: nelle giravolte della Serie A, la netta presa di posizione alla vigilia del commissariamento nascondeva sentimenti contrastanti. Così, la strada porta a Galliani, sceso in campo a tutti gli effetti e tesseratosi come dirigente accompagnatore per l'Enotria 1908, società dilettantistica milanese.

La Serie A, però, parte dal contarsi: entrambi hanno sostenitori e sono giorni di telefonate per spostare un voto, o meglio una firma. Ne servono 11 su 20: l’impressione è che chi arriverà al montepremi porterà a casa tutto, magari anche la Federcalcio. Per ora il traguardo è quello: sia Malagò sia Galliani sono convinti di poterlo tagliare, altrimenti nessuno dei due rimarrebbe in campo.

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