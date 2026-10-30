Ora Malagò ha le firme ma Galliani è candidato: rischio caos

Volano stracci, piovono firme. La corsa alla presidenza della Figc ha ufficialmente un candidato e nelle prossime ore è atteso il secondo. Per ora c’è Adriano Galliani : l’ex amministratore delegato del Milan, dato che la Serie A traccheggia e non è mai stata così spaccata, è stato accreditato da Assocalciatori e Assoallenatori. «Confermando la propria linea di valutazione e azione comune - si legge nel comunicato congiunto di Aic e Aiac , che insieme valgono il 30% dei voti in assemblea elettiva -, hanno ultimato la raccolta delle firme necessarie per presentare la candidatura di Galliani a presidente della Figc . Riteniamo che si tratti di un’opportunità importante in termini di valore di scelta, per storia, esperienza e risultati ottenuti sul campo, pronto ora a condividere una aperta e progressiva visione federale nel percorso di riforme non più differibili».

Malagò, ottenuta la firma del Parma

In primavera erano state entrambe in prima fila per Giovanni Malagò, che ora sta costruendo su altre basi la sua candidatura: in questo caso l’ufficialità non c’è ancora, ma è attesa per oggi. L’undicesima firma - il minimo per l’accreditamento, se poi altri club si accoderanno si vedrà - è arrivata ieri: non è stato il Como, i cui vertici hanno confermato il proprio appoggio a Galliani, ma il Parma a unirsi a Bologna, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Lecce, Monza, Napoli, Roma, Torino e Udinese, completando il puzzle. Si chiude così il primo tempo della partita, giocato tra veleni e dubbi, compreso quello, non proprio edificante, che qualche club abbia firmato per entrambi: nel caso, ove contestate, le doppie firme sarebbero annullate.

Malagò-Galliani: che caos

Nella seconda frazione di gara entrano in gioco la profonda spaccatura interna alla Serie A e soprattutto le altre componenti: la Serie B dovrebbe seguire l’indicazione del massimo campionato, come è accaduto lo scorso giugno, quando però l’impianto elettorale per Malagò presidente era tutto al contrario. La Lega Pro al momento tiene equidistanza e aspetta di conoscere i programmi - quello di Malagò è ovviamente già noto -, ma a pesare di più è la Lnd, che vale il 34% dei voti. Il suo presidente Giancarlo Abete ha visto Malagò (i contatti ci sono con entrambi) e lo scenario è in divenire: nel patto stretto tra Galliani e le componenti tecniche non è più centrale la carica di Giancarlo Viglione - suo malgrado pomo della discordia -, anche perché ci sono pochi dubbi che il Condor manterrebbe Marco Brunelli come segretario generale (il che non esclude che Viglione, comunque stimato da molti, abbia poi un ruolo rilevante in Figc).

FIGC: la maratona è ancora lunga

È un fattore che - oltre a rapporti personali storicamente diversi - potrebbe portare la Lnd alla riappacificazione con calciatori e tecnici, ma soprattutto la sensazione è che, più delle singole componenti come blocchi, peserà la capacità di andarsi a prendere i voti uno a uno: vale in Serie A, dove molte società sono rimaste spaesate dal cambio di casacca, ma un po’ ovunque. Con uno zoccolo duro attorno al 37/38% dei voti, e giocando in casa visto che si tratta di convincere dirigenti per cui è un modello, Galliani in questa seconda fase potrebbe anche prendere il largo. Ma Malagò (ieri erano entrambi a Milano, insieme a Beppe Marotta per il nuovo stadio), una volta candidato ufficialmente, non è da sottovalutare: la maratona è ancora lunga.