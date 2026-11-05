Italia, convocati Mancini per Francia e Belgio: quattro esordienti assoluti, non c'è Calò

"Certificata la ripartenza dopo la mancata qualificazione al Mondiale, la Nazionale tornerà a radunarsi domenica sera a Coverciano in vista delle ultime due gare del girone di Nations League. Il doppio successo ottenuto nella lunga finestra di settembre/ottobre con la Turchia e il pareggio in rimonta nel match di Saint-Denis con la Francia hanno permesso agli Azzurri di portarsi al secondo posto in classifica nel Gruppo 1 della Lega A a quota sette punti, tre in meno della capolista Francia e uno in più del Belgio: e proprio i Bleus e i Diavoli Rossi saranno gli avversari dell’Italia nelle sfide in programma giovedì 12 novembre allo stadio Giuseppe Meazza di Milano (emessi 57.000 biglietti, in vendita gli ultimi 3.000 tagliandi) e domenica 15 novembre allo stadio Re Baldovino di Bruxelles". Così, in una nota diramata sul proprio sito ufficiale, la Federazione Italiana Giuoco Calcio presenta i prossimi impegni della Nazionale e l'elenco dei calciatori convocati dal commissario tecnico Roberto Mancini.