Mancini 2 in 1: ct e anche scout. Da Cisse a Liberali, così coltiva i talenti dell'Italia di domani
Ct ma pure talent scout. Roberto Mancini ha sempre avuto in carriera un fiuto speciale nel scoprire (e quindi lanciare) i giovani ma in Nazionale - ovviamente - il tempo è quello che è. Per questo ha deciso di sfruttare le convocazioni anche far fare dei “mini stage” a ragazzi che altrimenti mai vedrebbe allenarsi sul campo. Questo spiega perché nella lista dei 31 convocati per le gare di Nations League contro Francia (giovedì 12 a San Siro: già emessi 57mila biglietti) e Belgio (domenica 15 a Bruxelles) siano stati inclusi pure Simone Lontani (classe 2008 del Parma) e Riccardo Cassano (2009 del Como). I due centrocampisti resteranno in gruppo a Coverciano - dove l’adunata è fissata per domenica sera - per essere monitorati dal ct e dal suo staff quindi raggiungeranno le Nazionali Under 18 e Under 19, impegnate rispettivamente nel Mondiale al via il 19 novembre in Qatar e nella seconda fase delle qualificazioni al Campionato Europeo in programma dall’11 al 17 novembre nelle Marche. Le altre due new entry - peraltro attese - riguardano Alphadjo Cisse e Mattia Liberali che Mancini, addirittura prima che diventasse ct, andò a vedere nella finale dei playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro.
Palestra e Zaniolo tornano in azzurro
Tra i big, rientrano nel giro azzurro Palestra, Dimarco e Zaniolo (tutti infortunati a settembre) più Pisilli che Mancio (come Koleosho) aveva lasciato a Silvio Baldini per la decisiva gara, poi vinta dagli azzurrini, contro la Polonia. La Nazionale riparte dai 7 punti ottenuti grazie alle vittorie contro la Turchia e al pareggio di Saint-Denis con la Francia: a meno di un exploit contro la corazzata di Zizou al Meazza con contestuale deragliamento dei belgi contro la Turchia, la sfida allo stadio Re Baldovino di Bruxelles sarà uno spareggio per il secondo posto nel girone. L’Italia, essendo sicura del terzo posto, ha comunque conquistato il diritto di essere tra le teste di serie al sorteggio per le qualificazioni europee in programma il 6 dicembre a Belfast, ma ora l’asticella degli obiettivi si è alzata e porta al tentativo di conquistare il pass per i quarti di Nations.
Italia: i convocati in Nations League
Portieri: Carnesecchi (Atalanta), Donnarumma (Manchester City), Vicario (Juventus).
Difensori: Ahanor (Crystal Palace), Bastoni (Inter), Calafiori (Arsenal), Dimarco (Inter), Ghilardi (Roma), Kayode (Brentford), Mancini (Roma), Palestra (Chelsea), Scalvini (Atalanta).
Centrocampisti: Barella (Inter), Cassano (Como), Doumbia (Sporting), Fagioli (Fiorentina), Frattesi (Lazio), Lontani (Parma), Pisilli (Roma), Ricci (Como), Romano (Cagliari), Tonali (Tottenham).
Attaccanti: Cambiaghi (Bologna), Cisse (Milan), Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Koleosho (Paris FC), Liberali (Como), Scamacca (Atalanta), Vergara (Napoli), Zaniolo (Udinese).
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