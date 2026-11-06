Mancini 2 in 1: ct e anche scout. Da Cisse a Liberali, così coltiva i talenti dell'Italia di domani

Ct ma pure talent scout. Roberto Mancini ha sempre avuto in carriera un fiuto speciale nel scoprire (e quindi lanciare) i giovani ma in Nazionale - ovviamente - il tempo è quello che è. Per questo ha deciso di sfruttare le convocazioni anche far fare dei “mini stage” a ragazzi che altrimenti mai vedrebbe allenarsi sul campo. Questo spiega perché nella lista dei 31 convocati per le gare di Nations League contro Francia (giovedì 12 a San Siro: già emessi 57mila biglietti) e Belgio (domenica 15 a Bruxelles) siano stati inclusi pure Simone Lontani (classe 2008 del Parma) e Riccardo Cassano (2009 del Como). I due centrocampisti resteranno in gruppo a Coverciano - dove l’adunata è fissata per domenica sera - per essere monitorati dal ct e dal suo staff quindi raggiungeranno le Nazionali Under 18 e Under 19, impegnate rispettivamente nel Mondiale al via il 19 novembre in Qatar e nella seconda fase delle qualificazioni al Campionato Europeo in programma dall’11 al 17 novembre nelle Marche. Le altre due new entry - peraltro attese - riguardano Alphadjo Cisse e Mattia Liberali che Mancini, addirittura prima che diventasse ct, andò a vedere nella finale dei playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro.