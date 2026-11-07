Palma convocato da Mancini con l'Italia: il cambio di nazionalità e la serata horror contro la Juve

Italia, Palma cambia nazionalità: tutti i convocati

Prima di poter ufficializzare la convocazione, l'Italia ha dovuto aspettare l'ok da parte della FIFA cha ha acconsentito al cambio di nazionalità. Il classe 2008 è infatti nato a Berlino e fino a poco fa era tedesco, ma ha sempre desiderato vestire la maglia azzurra. Ecco l'elenco aggiornato dei convocati:

Portieri : Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);

: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus); Difensori : Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Marco Palestra (Chelsea), Matteo Palma (Udinese), Giorgio Scalvini (Atalanta);

: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Marco Palestra (Chelsea), Matteo Palma (Udinese), Giorgio Scalvini (Atalanta); Centrocampisti : Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham); Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).

Palma e quella serata da dimenticare contro la Juve

Il classe 2008 è tra i difensori più promettenti del panorama calcistico italiano e in questa Serie A ha già collezionato 6 presenze e 1 gol con la maglia dell'Udinese. Alcuni tifosi della Juventus, però, potrebbero ricordarselo per una serata no avuta proprio contro i bianconeri. Il 2 dicembre 2025, infatti, negli ottavi di finale di Coppa Italia tra Juve e Udinese, il difensore era stato il protagonista assoluto, ma in negativo. Le Vecchia Signora ha vinto 2-0 ed ha passato il turno proprio "grazie" a Palma, che in quella partita ha segnato un autogol e ha poi commesso un fallo da rigore. Da quel giorno, però, il classe 2008 è cresciuto molto e ora è pronto anche a vestire i colori della Nazionale.

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