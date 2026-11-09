Tresoldi, pressing Italia. Mancini svela tutto: “Io e Ranieri a colloquio. Novità Chiesa, Cambiaso…”

"Per com'è la situazione in questo momento, per come s'è evoluta in queste quattro gare, abbiamo la possibilità di giocarci la qualificazione alle semifinali. Che poi la strada sia ancora lunga e che c'è da lavorare tanto anche questa è una certezza". Inizia così la conferenza stampa di Roberto Mancini , CT dell' Italia che affronterà Belgio e Francia in Nations League . Il tecnico ha proseguito: "Non mi sembra che la situazione sia cambiata, è grossomodo la stessa. C'è qualcuno che li fa giocare, altri no. Ma noi abbiamo l'obbligo di cercarli e di convocare ragazzi giovani per conoscerli direttamente. Per questo motivo chiamiamo anche ragazzi giovani con buone qualità tecniche . Pensiamo che nel giro di non molto tempo possano diventare bravi."

Mancini: "Bernardeschi, Cristante e Calò fuori? Ecco perchè"

Mancini si è soffermato su alcune esclusioni forzate dai convocati, prendendo particolarmente in considerazione i casi di Bernardeschi, Cristante e la sorpresa Calò: "Bernardeschi e Cristante li conosciamo, non c'è bisogno di provarli. Quando avremo bisogno di loro li chiameremo. Ora abbiamo bisogno di altre soluzioni, giocatori più giovani che devono fare esperienza." Sul centrocampista del Frosinone ha aggiunto: "Calò è uno dei tanti ragazzi che stanno facendo bene in questo momento, il Frosinone ne ha 3-4 bravi. Ma non possiamo chiamare giocatori di 29-30 anni in questa fase, quando servirà lo faremo ma non perché ce lo dice il suo procuratore".

"Palestra deve recuperare condizione. Liberali..."

Da Palestra ai giovani: argomento centrale della conferenza stampa è stato quello relativo alla convocazione di numerosi giovani Azzurri, tra cui il talento ex Milan attualmente al Como, Mattia Liberali: "Palestra è un terzino offensivo che nel tempo potrà fare anche l'ala, ma per ora è un terzino offensivo e a noi va bene così. Viene da un infortunio, avrà bisogno di un po' di tempo per riprendere la condizione migliore. I giovani che sono qui ci hanno colpito tutti, ci hanno dato buone sensazioni. Liberali è un giocatore molto bravo, ha grandi qualità e poche presenze in Serie A, ma nelle giovanili ha fatto molto bene. Ma ce ne sono diversi".