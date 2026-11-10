Zaniolo lascia il ritiro dell'Italia per motivi personali: cosa è successo

Nuovo forfait per Nicolò Zaniolo in Nazionale. L'attaccante dell'Udinese ha dovuto lasciare il ritiro di Coverciano per motivi personali, saltando così le ultime due sfide del girone di Nations League contro Francia e Belgio. Al momento non ci sono ulteriori dettagli circa i problemi che hanno costretto l'azzurro ha lasciare il ritiro.