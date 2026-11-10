Zaniolo lascia il ritiro dell'Italia per motivi personali: cosa è successo
Nuovo forfait per Nicolò Zaniolo in Nazionale. L'attaccante dell'Udinese ha dovuto lasciare il ritiro di Coverciano per motivi personali, saltando così le ultime due sfide del girone di Nations League contro Francia e Belgio. Al momento non ci sono ulteriori dettagli circa i problemi che hanno costretto l'azzurro ha lasciare il ritiro.
Nuova beffa per Zaniolo
Per l'ex Galatasaray si tratta di una nuova beffa: già lo scorso settembre, infatti, il giocatore era stato costretto a fare ritorno a casa anzitempo dopo aver assistito dalla tribuna alla prima gara contro il Belgio, perdendo i successivi impegni degli Azzurri.
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