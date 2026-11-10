Italia, gli Azzurri tornano in campoCalcio

Zaniolo lascia il ritiro dell'Italia per motivi personali: cosa è successo

L'attaccante dell'Udinese è stato costretto a lasciare Coverciano e non ci sarà per le sfide di Nations League
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Pubblicato il 10.11.2026, 13:47

1 min

ItaliaZaniolo
ItaliaItalia Tutte le notizie sulla squadra

Nuovo forfait per Nicolò Zaniolo in Nazionale. L'attaccante dell'Udinese ha dovuto lasciare il ritiro di Coverciano per motivi personali, saltando così le ultime due sfide del girone di Nations League contro Francia e Belgio. Al momento non ci sono ulteriori dettagli circa i problemi che hanno costretto l'azzurro ha lasciare il ritiro.

Raduno e allenamento Italia a Coverciano: il confronto di Mancini con gli azzurri Italia
Guarda la gallery

Nuova beffa per Zaniolo

Per l'ex Galatasaray si tratta di una nuova beffa: già lo scorso settembre, infatti, il giocatore era stato costretto a fare ritorno a casa anzitempo dopo aver assistito dalla tribuna alla prima gara contro il Belgio, perdendo i successivi impegni degli Azzurri.

Tutte le news
Italia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS