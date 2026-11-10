Cisse: "Essere qui è una grande responsabilità. Il mio idolo? Balotelli". E sul Milan...

"Ho voglia sempre di dimostrare le qualità e di avere fame. Ho avuto mesi intensi, spero di averne ancora tanti altri". Lo ha detto l'attaccante del Milan e alla sua prima chiamata in Nazionale, Alphadjo Cisse , oggi al centro tecnico federale di Coverciano, a Firenze, dove gli azzurri hanno sono in ritiro in vista delle ultime due partite del girone di Nations League , giovedì 12 novembre a Milano contro la Francia e domenica 15 novembre a Bruxelles contro il Belgio. Il giovane attaccante rossonero, che aveva dovuto restare ai box per un infortunio nel finale della scorsa stagione, ha aggiunto: "L'infortunio è stato un momento difficile per me, ma ho affrontato bene la riabilitazione e la convinzione di arrivare a Milanello e fare bene era alta e questo mi ha aiutato molto".

Le parole di Cisse

"Essere qui è una grande responsabilità. L'impatto è stato molto positivo, siamo stati accolti molto bene. Sul ruolo posso dire che posso giocare in tutte le posizioni d'attacco. La Francia non ha bisogno di presentazioni, ma siamo l'Italia, dobbiamo sempre puntare a vincere, punteremo alla qualificazione". Cissè infine ha rivelato: "Il mio idolo? Da sempre Balotelli. Se sogno di vincere lo scudetto al Milan? Al Milan vincere è una priorità oltre che la normalità, quindi ok puntare a vincere lo scudetto ma non è giusto trascurare alcuna competizione".

Le dichiarazioni di Liberali

"È stata una settimana bellissima, con tante cose imprevedibili, con la convocazione in Nazionale e il primo gol in Champions League". Lo ha detto l'attaccante del Como Mattia Liberali, alla sua prima convocazione con la Nazionale maggiore, oggi al centro tecnico federale di Coverciano, a Firenze, dove gli azzurri hanno sono in ritiro in vista delle ultime due partite del girone di Nations League, giovedì 12 novembre a Milano contro la Francia e domenica 15 novembre a Bruxelles contro il Belgio. Liberali ha poi aggiunto: "L'ultimo anno a Catanzaro è stato molto bello ma molto difficile all'inizio perché non vedevo il campo. Bisogna sfruttare certi momenti e alla fine ho raccolto i frutti. Questo è solo l'inizio".