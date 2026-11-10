Quei magnifici otto ragazzi di Baldini chiamati in Nazionale

In ordine alfabetico: Ahanor , Cisse , Esposito Pio , Kayode , Koleosho , Liberali , Palestra , Pisilli . Sono i magnifici otto ragazzi lanciati dall'Under 21 di Baldini e chiamati da Mancini fra i 31 convocati per i confronti con la Francia (12 novembre, Milano) e il Belgio (15 novembre, Bruxelles), decisivi lungo il cammino della nuova Nations League. Con legittima soddisfazione, Silvio ha osservato: "Tra Under 21 e nazionale maggiore c’era un gradino abbastanza alto: sono felicissimo si sia ridotto. Abbiamo una squadra A e una squadra B, entrambe competitive. Oggi, in qualsiasi momento Mancini può prendere da noi chiunque, sapendo che è pronto per la nazionale maggiore”.

Gli obiettivi di Baldini

Trovano concreta realizzazione i due obiettivi che Baldini si era prefissato il 17 luglio 2025 quando venne nominato, reggendo peraltro brillantemente l'interim della Nazionale maggiore nel giugno scorso (2 partite, 2 vittorie, 15 debuttanti assoluti dei 19 alla prima convocazione nella massima rappresentativa). Primo traguardo tagliato: qualificarsi direttamente alla fase finale dell'Europeo Under 21, titolo che manca all'Italia da 22 anni, sapendo che andranno alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 le prime tre classificate del torneo in programma in Albania e Serbia dal 17 giugno al 4 luglio 2027.

Vavassori sul taccuino di Baldini

Secondo traguardo tagliato: scoprire talenti e lanciarli nell'orbita di Mancini. Missione compiuta, ma, subito, ne è cominciata un'altra, in vista dei test amichevoli con Francia (13 novembre) e Belgio (16 novembre.) Lo dimostrano le prime convocazioni in Under 21 di Inacio (Borussia Dortmund), Pessina (Bologna ), Kouadio (Monza), D'Uffizi (Ascoli) e Mannini (Benevento). I primi tre avevano già assaporato l'atmosfera della rappresentativa maggiore. L'influenza ha impedito a Dominic Vavassori, 20 anni, di rispondere subito alla chiamata di Baldini. Da tempo il ct ha scritto sul suo taccuino il nome del talentuoso bomber, dall'Atalanta blindato sino al 2029, attualmente in prestito al Palermo. Sotto la guida di Inzaghi, Vavassori sta facendo faville: 7 gol e 3 assist nelle prime 13 presenze collezionate in rosanero fra Serie B e Coppa Italia.