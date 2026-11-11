Probabili formazioni Italia-Francia: la scelta in attacco di Mancini e il rischio per Zidane

L'Italia di Mancini è al lavoro a Coverciano per preparare la sfida di Nations League contro la Francia. Una gara difficile ma stimolante allo stesso tempo per dare continuità ai risultati trovati nella scorsa sosta. L'1-1 dell'andata, giocando una partita di personalità in terra francese e con un grande Donnarumma a salvare gli azzurri va detto, è ancora impressa nella mente e a San Siro c'è la voglia di confermarsi contro una nazionale che negli ultimi anni sta crescendo e trovando talenti un po' in ogni ruolo. Il ct studia l'undici anti transalpini con qualche dubbio ancora da sciogliere soprattutto in avanti.